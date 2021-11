BREEK: Amber Brantsen gaat Formule 1 presenteren!

Amber Brantsen gaat Formule 1 presenteren. Dus geen Rob Kamphues en Van Gameren?

Er staan een paar grote veranderingen aan te komen in de Formule 1. Volgend jaar gaan alle regels op de schop. Het moet ervoor zorgen dat het veld weer lekker door elkaar gehusseld wordt. Niet dat het niet leuk is om Hamilton te zien winnen, maar voor de sport is een beetje afwisseling niet verkeerd.

Maar er gaat meer veranderen. Zo werd zojuist bekendgemaakt dat Audi McLaren heeft gekocht. Maar wacht Mike, er is nog meer! Ook de manier hoe wij Formule 1 zullen gaan kijken, verandert. Op dit moment heeft Ziggo de Nederlandse uitzendrechten. Dat betekent dat Ziggo de trainingen, kwalificaties en races uitzend, inclusief alle F1-programma’s, waaronder F1 Café.

Amber Brantsen gaat Formule 1 presenteren

Maar volgend jaar neemt NENT de boel over. De Nordic Entertainment Group heeft vanaf het 2022 seizoen de rechten om F1 uit te zenden in Nederland. Dat gaan ze doen via Viaplay. Wie dat ging presenteren was een beetje onduidelijk. Gemakshalve leek het erop dat de oude garde werd overgenomen. Dat is immers vaker gebeurd, toen Ziggo de rechten overnam bijvoorbeeld.

Maar ook dat wordt dus anders, want Amber Brantsen gaat de Formule 1-programma’s presenteren voor Viaplay. Nederlandse Formule 1-fans kennen haar natuurlijk van de F1-podcasts. Die presenteert Amber op dit moment met als vaste gasten oud Formule 1-coureur Jan Lammers en NOS Formule 1-redacteur Louis Dekker.

Voor de NOS is het een hard gelag. Brantsen geldt als een groot talent en een toekomst bij de NOS leek een zekerheidje. Ze presteert Radio 1 Journaal al sinds 2016 en sinds 2017 doet ze dagbulletins.

Viaplay

Viaplay breekt hiermee met de oude meute bier-drinkende mannen van Ziggo. Het zal niet een zware opgave zijn om inhoudelijk een sterker programma te maken. Ziggo ligt al jaren onder vuur vanwege de enorme partijdigheid, te losse manier van presenteren en soms schunnig taalgebruik. Ook de gasten aan tafel die werkelijk niets van F1 wisten, waren een opmerkelijke keuze. Temeer omdat misschien wel de grootste F1-kenner (Rick Winkelman) aan de bar moest zitten… Aan de andere kant was dat juist ook de charme. Viaplay lijkt hiermee duidelijk te breken met het verleden.

Overigens is het aantrekken van Amber Brantsen de eerste stap van Viaplay. Er zijn nog genoeg vacatures die ingevuld dienen te worden. Aangezien er niet heel erg veel ervaringsdeskundigen zijn, lijkt ons de kans groot dat heren als Guido van der Garde en Robert Doornbos alsnog weer voorbij zullen komen.

Wat vind jij? Goed nieuws dat er eindelijk nieuwe gezichten zijn in de F1? Of vond je de oude garde juist wel gezellig? Laat het weten, in de comments!

Imagecredit: amberbrantsen.nl