Overheid heeft BMW S1000RR van A16-racer verkocht

Weet je nog: de meneer die in de zomer van 2020 samen met een andere motorrijder in slechts 11 minuten van Breda naar Rotterdam scheurde? Dit was zijn motorfiets…

Domeinen Roerende Zaken

De overheid bood deze BMW S1000RR aan via de inmiddels welbekende afdeling Domeinen Roerende Zaken waar in beslag genomen goederen worden geveild. Deze S1000RR werd onlangs aangeboden maar is inmiddels al gegund aan een koper voor 9.037 euro.

Het is een beroemde motorfiets, want de dollemansrit over de A16 zorgde nogal voor de nodige ophef. Helemaal omdat een van de rijders – de bestuurder van een Yamaha MT-machine – het een goed idee vond om de beelden van de 11 minuten durende rit van Breda naar Rotterdam op internet te publiceren.

Celstraf en rijverbod

Heel slim was dat niet, want in december 2021 oordeelde de rechter dat beide rijders twee weken celstraf kregen. Het OM had een jaar geëist, maar kennelijk was dat in de ogen van de rechter iets te veel van het goede. Overigens mogen beide rijders de komende vijf jaar ook niet op een motorfiets rijden. Dus in die 11 minuten hebben ze meer kapotgemaakt dan eigenlijk de bedoeling was. Overigens duurt een ritje Breda-Rotterdam normaal ongeveer een kleine 40 minuten. Dus het tempo lag hoog.