EV-pocalypse: Premium EV bouwer HiPhi officieel de bietenbrug op

HiPhi voelt zich een beetje LoPhi dezer dagen. De premium EV bouwer uit China is namelijk failliet.

Chinese EV merken schieten uit de lucht als vliegenzwammen op een vochtige herfstdag. Al dan niet met wat hulp van Xi Jinping willen ze stuk voor stuk de wereld overnemen. Ze zijn echter lang niet allemaal succesvol. Ook in deze tijd van disruptie valt het alsnog niet mee een automerk uit de grond te stampen.

Van premiummerk HiPhi was al bekend dat het financieel allemaal niet zo best ging. Vorig jaar kondigde het merk nog aan Europa te gaan veroveren. Maar in februari werden de fabrieken in China stilgezet. Dat is nooit een goed teken. Er werd gezocht naar nieuwe investeerders om een doorstart te maken. Maar deze zijn niet gevonden.

In Europa heeft HiPhi auto’s verkocht in Duitsland en Noorwegen. In Duitsland zijn 4.829 exemplaren verkocht. Qua modellen had het merk de X, Y en Z in de aanbieding. Die hadden best gave elementen, maar kostten ook serieuze knaken. Knaken die dus niet heel veel mensen over hadden voor Chinees premium. Hoewel dat aantal van bijna 5.000 exemplaren (vanaf september 2023) ons wat dat betreft nog meevalt.

Het betekent logischerwijs ook dat we zullen moeten blijven dromen van de HiPhi A. Deze überversie van de Z die 1.305 pk zou krijgen, werd samen ontwikkeld met Apollo. De nieuwe Duitse toko van Roland Gumpert. Het zou een heuse Model S Plaid killer worden. Maar nu is HiPhi dus zelf niet meer. Waarvan akte. Zullen meerdere EV bouwers volgen?