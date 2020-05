Overheid steelt duizenden Euro’s van Belgische leaserts

In tegenstelling tot de Nederlandse overheid, doet de Belgische overheid dit echter zonder het netjes vast te leggen in wetgeving.

Wij Nederlanders mopperen vaak op de belastingen die onze overheid heft op auto’s. Of het nu de aankoop is, het bezit of het rijden zelfs: bloeden zul je. Vroeger was het autoklimaat niet alleen bij onze oosterburen, maar ook bij onze zuiderburen veel prettiger. Maar de Belgen maken een betreurenswaardige inhaalslag met gruwelijke gedrochten als de Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Net als bij onze CO2 taks is de belasting zo opgezet dat vooral leuke auto’s ontiegelijk zwaar belast worden. De BIV wordt genoteerd bij de DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen). Nu blijkt dat deze taks vaak verkeerd geregistreerd wordt, waardoor Belse leaserts keihard getroffen worden.

Kafkaësque

Een en ander blijkt uit een dieptereportage van kwaliteitspublicatie HLN. De fiscus maakt in België kennelijk steevast fouten, zowel met de jaarlijkse verkeersbelasting (VB) als met de BIV. Bij de VB gaat het dan veelal om kleinere bedragen, maar de hilarisch Kafkaësque oorzaak hiervan is desalniettemin het vermelden waard. Bart Massin van Stroohm vertelt met een Vlaams accent:

Sinds de Vijfde Staatshervorming (2001) zijn de gewesten verantwoordelijk voor de jaarlijkse verkeersbelasting (VB) en de belasting op inverkeerstelling (BIV). Er is een kluwen van intergewestelijke akkoorden die uiteindelijk niet tot stand gekomen zijn, waardoor in de praktijk de oude federale regels van toepassing blijven. Dit kan pas nu hervormd worden, omdat het Brussels Gewest pas recent de bevoegdheid heeft overgenomen. Als je denkt deze wetgeving ergens vlot terug te vinden op een transparante website van de overheid, ben je er aan voor de moeite. Ook Federaal verwijzen ze exclusief naar de regio’s. Als jaarlijkse verkeersbelasting voor elektrische auto’s hanteren verschillende leasingsbedrijven 74,52 euro. Als je echter de simulator gebruikt van bijvoorbeeld de Vlaamse Belastingsdienst, dan prijkt daar het getal van 83,56 euro. Niet echt logisch en een gevolg van de onduidelijke wetgeving. Bart Massin van Stroohm

Overheid steelt extra BIV via archaïsche IT

Oké, dat is dus onduidelijk en ingewikkeld, maar echt duur wordt het als het om de BIV gaat. Dit bedrag is een afdracht die je moet dokken als je een auto inschrijft, of die nu nieuw is of niet, op basis van de hoeveelheid kW die de auto levert. Het gaat vooral mis bij EV’s, die over het algemeen veel kW’s hebben maar voor het grootste deel vrijgesteld zijn van deze belasting. De door Massin genoemde calculator op de website van de Vlaamse Belastingsdienst geeft voor een geleasede elektrische wagen met een motorvermogen van 200 kW het astronomische bedrag aan van 4.957 euro BIV. Aangezien er een uitzondering is voor elektrische wagens, moet dat eigenlijk 61,50 euro zijn. Massin legt uit:

De DIV heeft één veldje in zijn IT-systeem om de kW van de motor in te geven. Elektrische wagens hebben dikwijls veel vermogen. 200 à 300 kW is geen uitzondering. Men focuste in het verleden altijd op de kW omdat meer vermogen ook synoniem was voor een grotere motor en meer uitstoot. Daarbij is geen rekening gehouden met de komst van elektrische auto’s. Zo komt men gemakkelijk aan bedragen tot 5.000 Euro. Dit terwijl er politiek is beslist dat elektrische leasewagens in de laagste schaal dienen te vallen, namelijk die van 61,50 Euro. Bart Massin van Stroohm

Twee keer linksaf is rechtsaf?

Gelukkig goochelt de DIV normaal gesproken met de cijfertjes om dit probleem te omzeilen:

Dit probleem bestaat eigenlijk al jaren en wordt opgelost met een omweggetje: de kWh van de batterij vullen ze vandaag in als kW van het vermogen van de motor. Zolang je niet boven de 100 kWh gaat, val je dus sowieso binnen de marge voor de minimale Verkeersbelasting van 61,5 euro (tot 100kw). Een ambtenaar kijkt wat er op uw gelijkvormigheidsattest staat en dan kopieert hij de kWh (opslagcapaciteit batterij) in het veld van het motorvermogen (kW). Men doet dus bewust een foute manipulatie om een onvolkomenheid in het IT-systeem te omzeilen. Beter zou zijn om je IT-systeem aan te passen in plaats van deze kunstgrepen toe te passen. Bart Massin van Stroohm

Vooral ook omdat het nogal eens misgaat kennelijk. Stroohm heeft voor leasebedrijven al voor tienduizenden euro’s gerecupereerd bij de DIV:

Het is een administratief uitvoerend probleem, geen wetgevend. Want de uitzondering voor elektrische wagens bestaat. Als leasingmaatschappijen die elektrische wagens vroeger inschreven, konden ze die verkeerde BIV altijd terugvorderen. Nu hoor ik van leasingmaatschappijen dat ze alsnog de foute BIV moeten betalen en dat ze het niet meer teruggevorderd krijgen van de DIV. Als de politieke wereld elektrische bedrijfswagens wil aanmoedigen, moeten ze hier dringend iets aan doen. Want dit slaat echt alles. Alles wat men moet doen, is het IT-systeem van de DIV aanpassen Bart Massin van Stroohm

Waarvan akte. Bezint eer ge begint dus voordat je naar België emigreert als automotieve vluchteling. Misschien toch maar beter Duits leren…

Dank @flyerbunch voor de tip!