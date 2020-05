Deze Alfa Romeo Giulia kende je nog niet

Oef, wat oorverdovend stijlvol zijn die klassieke Italianen toch. Deze unieke Giulia is daarop geen uitzondering.

De Alfa Romeo 159 heeft, mede door toedoen van collega @willeme, voor altijd een speciale plaats in het hart van Autoblog. Eigenlijk geldt dat ook wel een beetje voor Alfa Romeo in het algemeen. Hoe kan het ook anders. Het volstrekt chaotische modelgamma, de immer terugkerende schoonheidsfoutjes, maar vooral ook de absolute pareltjes die soms toch weer voortkomen uit de puinhoop, maken het moeilijk géén zwak te hebben voor Alfa. De nieuwe Giulia is bijvoorbeeld zo’n auto die de naam roept van elke liefhebber. Fijn design, achterwielaandrijving, prettig stuurgedrag: in veel opzichten is het de betere 3 Serie.

Italiaanse 3 Serie?

Op zich niet raar, want de oude Gjuul was feitelijk de 3 Serie voordat de 3 Serie überhaupt bestond. In 1962 kwam de Giulia op de markt als opvolger van de Giulietta. Premium achterwielaandrijving was uiteraard standaard. Maar als je de TI Super bestelde had je helemaal een sportsedan. Deze blepper met 112 pk uit een 1.6-je had schijfremmen rondom en een vijfbak. Bijzonder voor 1963, doch later werd het standaard op elke Giulia.

Dikke coupé(‘s)

Uiteraard waren er ook versies met een sportievere koets. Het is daarbij makkelijk te verdwalen in de nomenclatuur. De meeste autoliefhebbers kennen wel onderstaande coupé. Deze ging door het leven onder talloze verschillende namen, waaronder ook Giulia Sprint. Door Alfisti als @dizono wordt ‘ie ook wel aangeduid als het ‘Bertje’. Geen verwijzing naar een eindeloos fronsende gele pop, maar naar Bertone, het designhuis waarvoor Giorgetto Giugiaro de auto tekende.

Giulietta Sprint Speciale wordt Giulia Sprint Speciale

Om het ingewikkelder Italiaanser te maken, was er echter ook nog de Giulia Sprint Speciale. Dat was dus even opletten als je via internet je auto bestelde. De schoonheid die de Sprint Speciale heet zie je hieronder. De fraaie lijnen ontstonden ook in dit geval bij Bertone. Ze waren echter het werk van Giugiaro’s collega Franco Scaglione.

Mocht je nu denken ‘Hé, maar dat is toch een Giulietta Sprint Speciale?’, dan heb je geen gelijk. Maar ook niet geheel ongelijk. In echte Alfa traditie, besloot men de Giulietta Sprint Speciale namelijk gewoon naast de nieuwe Giulia te blijven bouwen. Alleen ging deze Giulietta Sprint Speciale vervolgens door het leven als Giulia Sprint Speciale. Een beetje gek wel, want Giulietta betekent ‘kleine Giulia’, doch de auto was geen centimeter gegroeid. Het verschil zit ‘m in de nieuwe 1.6 onder de kap, de schijfremmen voor en het andere dashboard.

De échte Giulia Sprint Speciale

Het had echter allemaal anders kunnen zijn. Er bestaat namelijk nóg een verschillende oude Giulia coupé. Helaas werd er maar eentje van gemaakt. In 1965 tekende Giugiaro als een van zijn laatste werken voor Bertone de Giulia Sprint Speciale Prototipo. Deze veel moderner ogende Sprint Speciale baseerde niet alleen in naam, maar ook technisch op de nieuwe Giulia. Qua uiterlijk, enfin, je ziet het op de foto’s. Dubbele ronde koplampen, stijlvolle vormen…Grande.

Maar goed, helaas geen productie voor deze Gjuul dus, net als voor de ooit beloofde coupé variant van de nieuwe Gjuul. Porca Miseria!