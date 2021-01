Overheid verbiedt het maken van een proefrit - Autoblog.nl

Een proefrit maken in je potentiële nieuwe auto mag niet meer: ook niet met alle veiligheidsmaatregelen in acht houdende.

Wordt jij al gek van de lockdown? Net voor de feestdagen ging het land in de heftigste sluiting tot dusver. Alleen het hoogstnodige is nog een reden om de deur uit te gaan, verder moet je vooral thuis blijven.

Showrooms dicht

Het kopen van een nieuwe auto is dus niet hoogstnodig. Showrooms moeten haar deuren gesloten houden. Dat levert een staaltje creatief denken op. Autootje-dek-je is ineens een ding, waar de dealer in kwestie – of zelfs verschillende occasionbedrijven – de auto voor je deur kan afleveren. Zo kun je alsnog een auto kopen.

Proefrijden verboden

Er is een ‘maar’. Even aanvoelen hoe die afgeleverde auto voor je deur geleverd kan worden kan niet meer. De overheid verbiedt het maken van een proefrit. BOVAG hield in de gaten hoe het geregeld werd voor autodealers en ging ervanuit dat onder voorwaarden (ontsmetten, dragen van een mondkapje en alleen in de auto zitten) een proefrit wél toegestaan was. De overheid heeft de tekst op de website met de maatregelen aangepast en er staat nu expliciet dat een proefrit maken verboden is.

Raar maar waar

Het is wat dubbelzinnig, dat het afleveren wél mag maar een proefrit maken niet. In beide gevallen is er sprake van min of meer dezelfde overdraging van persoon tot persoon. De eerder beschreven maatregelen dragen ook bij aan het behoud van hygiëne. BOVAG zegt dan ook dat een proefrit gewoon moet kunnen, mits er aan deze maatregelen gehouden wordt.

Moet kunnen

Wij van Autoblog zijn het daar mee eens. Een proefrit maken moet gewoon kunnen. Dit kan veilig, zoals gezegd ben je meestal maar in je eentje in de auto (je kroost mag mee zodra je de auto hebt) en als je de boel goed ontsmet en eventueel een mondkapje draagt, kun je het risico beperken. Helemaal omdat een auto aan huis bezorgen gewoon mag: zoals gezegd is het menselijk contact in beide situaties vergelijkbaar. En je wil toch een beeld hebben bij die auto die je koopt. Een miskoop doen is ook niet leuk, helemaal als je zonder corona-risico’s de auto aan de tand had kunnen voelen. Maar goed, je kan ook gewoon even in ons rijtestarchief duiken en erop vertrouwen dat @Wouter de waarheid spreekt over hoe goed of slecht de auto is die je wil kopen.

Wel beveelt BOVAG bedrijven aan om zich tot nu toe aan de afspraken te houden. Vaak mag proefrijden met groene kentekens, maar die geven nu een extra reden om op te vallen, niet op de goede manier. De bond is het er dus niet mee eens dat de proefritten worden opgeschort en wij delen die mening. Het kan namelijk veilig. (via BOVAG)