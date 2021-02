Abarth laat zien hoe een proefrit ook tijdens lockdown kan - Autoblog.nl

Een kist met een VR-bril en petje zou zomaar eens de toekomst van de proefrit kunnen zijn.

Wanneer je tienduizenden euro’s (of misschien zelfs wel meer) in een nieuwe auto pompt, is het wel zo fijn als je ten minste één testrit kan maken. Dat je de auto in het echt kan zien, voelen en horen, weet hoe de auto is buiten de mooie showroom. Anno 2021 is het maken van een proefrit echter wel wat lastiger dan het ooit is geweest. Inmiddels kan het wél in Nederland, maar er zijn wat beperkingen.

Niet alleen in Nederland zijn de regels streng, over de hele wereld moeten dealers dealen met nieuwe maatregelen. Zo ook in het Verenigd Koninkrijk, waar dealers openen en sluiten afhankelijk van hoe erg de pandemie is in hun regio. Proefritten zijn daarom niet altijd mogelijk. Om de klanten die tóch een proefrit willen maken een kans te bieden, heeft Abarth iets nieuws bedacht.

Ze noemen het ’s werelds eerste virtual reality proefrit en ze bezorgen het in een kist. In die kist krijg je goodies als een Abarth-speakertje en -pet, maar het belangrijkste is natuurlijk de VR-set en Bose-koptelefoon. Die VR-headset komt met een proefrit van de Abarth 595 Scorpioneoro vooraf geïnstalleerd.

YouTuber Stef Villaverde is hierbij je gids. In de opname geeft hij je informatie over de auto, maar gaat hij ook een stukje rijden. Abarth heeft voor de proefrit prachtige, bochtige wegen uitgekozen in Wales, perfect voor de kleine 595. In de VR-ervaring kan je natuurlijk niet het stuur en de pedalen bedienen, maar je kan wel om je heen kijken terwijl Villaverde door de bochten knalt.

Voor je meteen naar de telefoon grijpt en de Abarth-dealer opbelt; vooralsnog is de proefrit alleen voor Britse consumenten. En slechts één dealer in het Verenigd Koninkrijk organiseert deze digitale proefrit. Maar als het een succes blijkt, wil Abarth het uitbreiden. Misschien dat je dit in de toekomst voor alle Stellantis-auto’s kan doen?