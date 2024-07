Pas op voor de Ierse oplichtingstruc langs de Franse snelweg!

Deze vakantie over de Franse snelweg blazen? Dan moet je opletten voor de Ierse oplichtingstruc.

De Franse autoriteiten waarschuwen op sociale media voor oplichters die actief zijn langs de snelwegen in het land. Met name langs de A10, A71 en A85 kun je de oplichters tegenkomen.

De Ierse oplichtingstruc

Het gaat hier om mannen of vrouwen, vaak van Ierse afkomst, die te vinden zijn bij rustplaatsen langs de snelweg. Terwijl jij stopt om een pauze te nemen komen deze figuren naar je toe. Ze claimen zelf slachtoffer te zijn van een diefstal en daardoor geen geld meer hebben. Ook kunnen ze zeggen dat ze door pech niet meer hun weg kunnen vervolgen. Welke smoes ze ook bedenken: ze willen geld en vragen of je wat over kunt maken zodat ze hun weg kunnen vervolgen.

We hebben het dan niet vragen om een tientje contant. Nee, ze laten namen, telefoonnummers en rekeningnummers achter. Ze beloven dat het niet om een aalmoes gaat, maar dat ze het overgemaakte geld weer terugstorten. Dat doen ze natuurlijk niet. Er zijn gevallen bekend waarbij mensen uit goede wil honderden euro’s zijn kwijtgeraakt.

De oplichterstruc gaat al bijna 10 jaar terug. Volgens de gendarmerie van Loir-et-Cher is er weer een opmars gaande. Juist in de vakantieperiode met veel toeristisch verkeer in Frankrijk zijn de oplichters actief. Het is voor de politie lastig deze oplichters in de kraag te vatten. Een heterdaad bij een rustplaats langs de snelweg is niet te doen met je opvallende politieauto.

Samenvatting. Als een vreemde naar je toeloopt met de vraag of je geld hebt, denk dan even twee keer na. Wil je toch de barmhartige samaritaan uithangen (als er écht iemand aantoonbaar in de problemen is) dan kun je het beste bij contant geld houden. Ga niet met rekeningnummers in de weer, want dan is de kans groot dat je in het ootje wordt genomen. (via Telegraaf)