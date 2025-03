Overheid wil toch NIET tankstations vervangen door laadpalen!

”Het overgrote deel van de Nederlandse automobilisten rijdt nog vele jaren op fossiele brandstof”, denkt de overheid.

De boodschap was vrij simpel: we verwachten dat er straks minder tankstations nodig zijn, dus laten we dat maar groot aanpakken met laadpalen. Of om de letterlijke woorden van minister Madlener te gebruiken: ”Op basis van de huidige prognoses voor de behoeftes van weggebruikers, lijkt er straks niet op iedere verzorgingsplaats de noodzaak te zijn voor een tankstation” waardoor er ”grootschalige infrastructurele aanpassingen” moeten komen. En toch hebben we de boodschap verkeerd begrepen, vind de overheid.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zojuist een nieuw bericht de wereld in gestuurd. Hierin opent het ministerie als volgt: ”Deze week is het beeld ontstaan dat er in de komende jaren tankstations zullen verdwijnen. Dat is niet het geval.”

Tankstations worden niet vervangen door laadpalen!

De beleidsmakers erkennen hoe belangrijk benzinepompen de komende tijd blijven. Ze schrijven: ”Tankstations blijven voorzien in een essentiële behoefte voor de Nederlandse weggebruiker en zullen niet verdwijnen. De behoefte aan benzinepompen en laadpalen zal de komende decennia naast elkaar blijven bestaan.”

Sterker nog, Nederlanders blijven gewoon met benzineauto’s rijden, is nu de prognose. ”Het overgrote deel van de Nederlandse automobilisten rijdt nog vele jaren op fossiele brandstof. Het is daarom vanzelfsprekend dat er genoeg plekken zijn en blijven om te tanken. Van het afbouwen van het aantal benzinepompen is dan ook geen sprake”, valt er te lezen.

En EV-rijders dan?

Het ministerie I&W vergeet heus niet dat er al een groot aantal Nederlanders is met een elektrische auto. Ook voor deze mensen is er goed nieuws. Het ministerie werkt aan ”nieuw beleid voor verzorgingsplaatsen langs de weg, waar mensen kunnen tanken, laden, rusten of een hapje of een drankje kunnen kopen. Doel is om in de behoefte van álle weggebruikers te blijven voorzien.”

Daar zat de verwarring dus: in plaats van dat het een tankstation OF een laadstation werd, moeten de verzorgingsplaatsen straks zowel benzineauto’s als EV’s kunnen voorzien van brandstof en elektriciteit. ”Doel is om in de behoefte van álle weggebruikers te blijven voorzien”, voegt het ministerie nog toe.

Vrijheid voor de pomphouder

Of het tankstation bij jou in de buurt verandert in een plein vol laadpalen, zal volgens de overheid liggen aan de vraag in jouw omgeving en aan degene die het tankstation beheert. ”Als een ondernemer ziet dat de behoefte van de weggebruiker verandert, kan hij ervoor kiezen om bijvoorbeeld minder tankzuilen aan te bieden, en in plaats daarvan zich op laadpalen te richten. Maar dat is dan een keuze van de ondernemer zelf”, schrijft de overheid.

Minister Madlener heeft het laatste woord: ”Voor mij staat de behoefte van alle weggebruikers voorop. De automobilist kiest ervoor of hij fossiel of elektrisch rijdt, en tanken en laden moet op zoveel mogelijk plekken mogelijk blijven.”

Foto: Audi R8 gespot door @hhitalia