VW deelt pijnlijke cijfers: zo moet het merk er weer bovenop komen

De gevreesde jaarcijfers van 2024 van de Volkswagen Groep zijn bekend.

Het is als een rapportcijfer terugkrijgen na een proefwerk Frans waarvoor je niet geleerd had. Je weet dat er slecht nieuws aankomt. Hoe slecht het nieuws precies is, weet je alleen nog niet. Volkswagen presenteert vandaag de jaarcijfers van 2024. En die zijn niet heel positief. Gelukkig heeft Volkswagen al een plan waarmee het in 2025 beter moet gaan.

2024 was natuurlijk een chaotisch jaar voor de VW Groep. De Audi-fabriek in België ging dicht, een deel van de werknemers legde het werk tijdelijk neer, de dreigende emissieboetes van de EU en natuurlijk de concurrentie vanuit China. Mede door dat laatste daalde de verkoop met ongeveer 3 procent naar zo’n 9 miljoen auto’s.

Omzetstijging, winstdaling

Die bijna 9 miljoen auto’s leverden samen € 325 miljard op. Daarmee steeg de omzet met ongeveer € 3 miljard. Lekker bezig, VW! Tenminste, dat zou je dan denken. De netto kasstroom ging ondanks de grotere omzet flink naar beneden. Waar er in 2023 nog € 10,7 miljard over was aan het einde van het jaar, was dat vorig jaar maar € 5 miljard. Ook investeerders hebben last van het mindere jaar van Volkswagen. Het dividend ging met 30 procent omlaag: van € 9,06 naar € 6,30 per aandeel.

Hoe nu verder?

Volkswagen-baas Oliver Blume lag lang onder vuur, maar mocht gewoon komen opdraven voor de presentatie van de jaarcijfers. Hij wil VW weer op het rechte pad brengen door per continent een apart plan te bedenken. Zo wordt er voor Azië samengewerkt met XPeng en in Noord-Amerika met Rivian. Met die laatste samenwerking hoopt VW importheffingen van Trump te omzeilen. Anders dan bijvoorbeeld BMW.

Moet dit dan leiden tot meer winst? Nee. Voor dit jaar voorspelt VW dat de netto kasstroom ergens tussen de 2 en 5 miljard euro zal zijn. Tenzij wij allemaal een ID.1 kopen natuurlijk.