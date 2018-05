Volgende week nieuwe APK-regels, hier moet je op letten

Een vlugge blik op de nieuwe regels.

De RDW heeft bekendgemaakt dat de nieuwe APK-regelgeving van kracht gaat op 20 mei. Uiteraard gaat dit met de nodige veranderingen gepaard, zeker nu auto’s complexer zijn dan ooit. Meer criteria voor de keurmeesters betekent meer redenen om de werkplaats te verlaten met een negatieve beoordeling, dus is het handig om te weten waar je nu precies op moet letten voordat je je auto overhandigt aan de lokale keurmeester.

In het kort moeten de auto’s voortaan op een aantal extra punten worden gecontroleerd, die vooral te maken hebben met milieu en veiligheid. APK-keurmeesters moeten vanaf volgende week zondag, 20 mei, o.a. de waarschuwingslampjes op het dashboard, de afstelling van de mistlampen en de roetfilters controleren. Of ze dit ook allemaal gaan doen moet nog maar blijken, maar de intenties van de overheid zijn duidelijk.

Voor wat betreft die lampjes op het dashboard is het vrij simpel: brandt er één tijdens de controle, dan kan je auto worden afgekeurd. De keurmeester kijkt voortaan naar ESP, ABS, bandenspanningssystemen, elektronische stuurbekrachtiging, elektronische remsystemen en zelfs het eCall-systeem.

Met de roetfilters zit het iets gecompliceerder. Enkele jaren geleden was er al sprake van dat roetfilters niet meer verwijderd mochten worden. Vorig jaar werd deze regel ook daadwerkelijk ingevoerd, en dit jaar mogen de keurmeesters controleren wie zich netjes aan deze eisen heeft gehouden en wie er tien kleuren lak aan heeft. Het probleem zit hem in het feit dat de keurmeesters, in ieder geval nog dit jaar, niet meer dan een visuele controle hoeven te doen. Wanneer uit gegevens van de RDW blijkt dat een auto over een roetfilter moet beschikken, moet de keurmeester bekijken of deze ook aanwezig is en werkt. Echter hoeft alleen de buitenzijde bekeken te worden. Als hij de milieumetingen (lees: het uitlezen van de EOBD) doorstaat wordt hij niet afgekeurd.

Tenslotte gaan de keurmeesters voortaan nog nauwer letten op het lekken van vloeistoffen. Volgens de richtlijnen mag er geen enkele vloeistof meer in het milieu terechtkomen, tenzij dit normaal gesproken onverhelpbaar al gebeurd. Denk hierbij vooral aan ruitenvloeistof en waterdampen van de airco.

