Overstap van Honda naar Aston: wat vindt Verstappen?

Verstappen heeft een mening over de overstap van Honda naar Aston Martin

Het was misschien wel het grootste nieuws van de afgelopen week: Honda gaat motoren leveren voor Aston Martin Racing. Het is nu officieel dat Honda totaal niet weet hoe ze een komst of vertrek moeten aankondigen. Althans, ze zijn episch slecht in het timen ervan.

Op dit moment werken ze op een iets lager pitje samen met Red Bull. De aandrijflijnen in de Red Bulls en AlphaTauri’s zijn officieel afkomstig van RBPT (Red Bull Powertrains), maar komen nu nog uit Japan. Achter op de auto’s staat de naam van Honda nog heel erg klein, om vervolgens te verdwijnen, vanwege de overstap van Honda naar Aston Martin.

Red Bull was tevreden met Honda, maar omdat de Japanners ermee stopten, moest het team uit Milton Keynes wel verder kijken. Daarom hebben ze hun eigen motoren-divisie opgezet en vanaf 2026 gaan ze in zee met Ford.

Zonde

Maar nu blijkt dat Honda dus tóch een doorstart heeft aangekondigd. Honda maakt de overstap naar Aston Martin. Wat vindt Max Verstappen daar eigenlijk van? Aan The Race laat het hij het volgende optekenen:

“Ik denk dat het van onze kant een beetje ongelukkig is hoe dat uiteindelijk allemaal is verlopen. Want een paar jaar geleden zeiden ze: ‘We gaan stoppen’. Vervolgens zet Red Bull deze hele motordivisie op en dan ineens zegt Honda: “Oh, we gaan toch door”. Wanneer je zelf in het proces zit om een motor te bouwen, heeft het geen zin om samen te werken. Dat is jammer, moet ik zeggen. We hebben altijd een goede relatie met hen gehad. Het is zonde om hen naar Aston Martin te zien gaan. Maar wij hebben zin in 2026 en daarna, wanneer we samenwerken met Ford. Het is wat het is. Max Verstappen, is niet zoutig maar vind de ovrestap van Honda het wel spijtig

Overstap van Honda is altijd bijzonder

Honda’s F1-carrière kun je best beschrijven als tumultueus. Eind 1968 stopten ze er ineens mee, terwijl hun V12 telkens beter werd. Met Williams (1986 en 1987) en McLaren (1988 ten met 1991) werden er grote successen behaald, om daarna ineens te stoppen. Toen ging Honda-tuner Mugen verder, uitindelijk met best wat successen. Honda stapte toen in 2006 weer in als fabrieksteam, om in 2008 de brij eraan te geven vanwege de kredietcrisis.

Hun auto voor 2009 bleek een goede, want Brawn nam ‘m over en lepelde er een Mercedes-motor in en werd en passant kampioen! In 2015 keerde Honda terug als motorenpartner voor McLaren en dat bleek een episch slecht huwelijk te zijn. Vervolgens krabbelden de Japanners weer op en werd Verstappen wereldkampioen met een Honda-motor.

Men verwachtte dat Honda door zou gaan, maar de Japanners waren onverbiddelijk. Formule 1 was niet meer salonfähig en duurzaam. Tot nu dan althans, want in 2026 doen ze tóch weer mee.

