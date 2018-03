Overtuigt de Aston Martin Vantage in het echt?

Huh? Is de Toyota Supra vandaag dan al onthuld? Oh wacht...

Als iemand al kritiek had op de vorige Vantage, dan was het alleen dat ‘ie teveel leek op al zijn familie. Bijna twee decennia hield Aston Martin vast aan één en hetzelfde design. Een puik design, dat zeker, maar we hadden het wel een beetje gezien. Iets nieuws wilden we hebben!

Be careful what you wish for, zeggen ze echter weleens in het land waar Aston Martin vandaan komt. Precies dat gevoel bekroop ons eens beetje bij het zien van de eerste foto’s van de nieuwe Vantage. Vooral in die gekke neon-kleur waarin de auto gelanceerd werd, leek de auto meer op een toffe snelle Japanner dan op een statige Brit.

Maar goed, als je dan naar de auto kijkt die op de beurs staat, valt het allemaal best mee. Totaal weggeblazen worden we nog steeds niet door de nieuwe Vantage. Het is wel een design met goede proporties, waarvan je je nu al kan voorstellen dat het vrij tijdloos zal zijn. Hoewel dat laaste altijd moeilijk te voorspellen is.