Check alle fundamentals en basics van de verse Audi A6

De nieuwe A6 plaveit zijn dikke wielkasten op de Zwitserse beursvloer.

Misschien is het niet de meest spectaculaire auto van de beurs, maar een nieuwe A6 is wel groot nieuws in de autowereld. Alle fabrikanten kijken toch naar wat die dekselse premium Duitsers uitspoken, al is het maar om hun eigen sterke en zwakke punten te identificeren. Want love it or hate it: ‘iedereen’ wil stiekem zo’n premium Duitser hebben.

Naast al deze potentiële nieuwe kapers op de kust, heeft de A6 (en voorheen de 100) traditioneel natuurlijk al twee zeer geduchte rivalen in de BMW 5-serie en Mercedes E-Klasse. Audi timmert al jaren hard aan de weg om de dominantie van de twee grote rivalen ook in de hogere segmenten te doorbreken, wat zeker in Europa en China inmiddels aardig lukt. In Amerika houden klanten nog steeds wat meer van Old Luxury, zoals Audi dat pleegt te noemen.

Er valt dus nog steeds wel wat te winnen. Om dat te bewerkstelligen heeft Audi de C8 vooral van binnen een flinke upgrade gegeven ten opzichte van de C7 (vergelijking). Op de beurs heeft de boksbeugel de auto maar vast neergezet in de kleuren die toekomstig klanten ook zullen kiezen: muisgrijs of donkerblauw voor de durvals.