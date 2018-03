Dit is de enige kant van de BMW X4 die je wil zien

De neus gaat nog wel, maar de rest is, euhm, gewöhnungsbedürftig.

Pff…BMW, kap er gewoon mee. Gewoon niet meer doen jongens. We begrijpen het, zo’n SUV coupé maken op basis van de X3 kost jullie niet de hoofdprijs en is daardoor op papier misschien zelfs een winstgevende onderneming, maar laat dit nieuwe model alsjeblieft de laatste X4 zijn. Onze netvliezen kunnen er niet meer tegen.

We moeten het BMW nageven, ze maakten met de X6 de SUV coupé populair. Daar waren ze zo succesvol in, dat velen zelfs denken dat BMW het concept ‘SUV Coupé’ heeft uitgevonden. Zoals collega @willeme je laatst vertelde, is dat echter een misvatting. Zo blijkt maar weer dat het first mover advantage niet altijd een garantie is voor succes.

Je hebt echter ook weleens van die gevallen dat iets wat een succesvolle zet lijkt te zijn, jaren later een tragedie blijkt te zijn. De bergen met geld die binnenrolden dankzij de puike verkoopcijfers van de X6, verleidden BMW er namelijk toe de onooglijke X4 op de markt te brengen. Het lijnenspel van die auto leek op dat van zijn grote broer, maar dan zonder de brute lompheid die de X6 zijn begeerlijkheid gaf.

Ik kan me haast niet voorstellen dat de vorige X4 echt een commercieel succes was voor BMW, want je ziet ze (gelukkig) niet heel vaak. Misschien is dat in andere markten anders. Hoe dan ook heeft BMW er een tweede generatie uitgegooid, met generieke lampunits aan de achterkant. Een bewuste keuze, zodat niet iedereen die de auto ziet de associatie met het merk BMW zal maken?