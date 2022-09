Is deze ‘oude’ Range Rover gaver dan de nieuwe?

De Range Rover Yachting Edition ziet er helemaal niet verkeerd uit voor een oud model.

Voor degenen die het gemist hebben: sinds dit jaar is er een gloednieuwe Range Rover. Daar rijden er nog niet zoveel van rond, dus de kans is groot dat je de eerste nog moet tegenkomen. Het zou ook zomaar kunnen dat je er wél een bent tegenkomen, maar het niet doorhad. De verschillen aan de voor- en zijkant zijn namelijk heel subtiel.

Voor iedereen die nog een ‘oude’ Range Rover heeft is dit goed nieuws. Je zit namelijk niet op slag met een auto die er verouderd uitziet. Dat is soms wel het geval als een model een rigoureuze make-over krijgt.

Met een Range Rover van de vorige generatie kun je echter nog prima voor de dag komen. Helemaal als het de ‘Yachting Edition’ betreft die je hier ziet. Dit is geen special edition van Land Rover zelf, maar een creatie van Carlex. Van deze tuner zagen we eerder ook al een Defender Yachting Edition, een G-klasse Yachting Edition en een Cullinan Yachting Edition.

Nu is dus de Range Rover aan de beurt, al is het nog de vorige generatie. Carlex heeft de auto uitgevoerd in two-tone, wat de SUV prima kan hebben. Wat vooral opvalt is het onderste gedeelte, dat eruit ziet als rvs. De 23 inch velgen zijn de kers op de taart, wat het exterieur betreft.

Zoals we gewend zijn van Carlex is het meest interessante gedeelte het interieur. De Poolse tuner heeft zich compleet uitgeleefd en heeft alles opnieuw bekleed. De stoelen zijn uitgevoerd in wit leder, wat uitgebreid geperforeerd is. De hemel is bekleed met alcantara en bovendien is er een klein oerwoud aan hout verwerkt in het interieur.

Al met al is het nog best een smaakvol geheel. We hebben in ieder geval Range Rovers gezien die véél fouter waren. Carlex vraagt er €89.950 voor. Dat klinkt als een koopje, maar let op: dat is de netto prijs.