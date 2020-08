Koenigsegg Regera pakt de spotlight weer even terug

Het is al weer even geleden dat de Koenigsegg Regera werd voorgesteld, maar ook heden ten dage kan de auto weer op wat aandacht rekenen.

Koenigsegg is groot met superlatieven. Al sinds Christian von Koenigsegg het in zijn hoofd kreeg om vanuit Zweden de meest extreme auto’s ter wereld te maken, maakt het merk die beloftes steeds maar weer waar.

Opvolgers

En ook Koenigsegg weet telkens weer de opvolger van de beste auto ter wereld, de nieuwe beste auto ter wereld te maken. Op papier dan, in harde cijfers blijft Bugatti ze steeds dwarsbomen. Goed, aan gebrek aan auto’s ligt het bij Koenigsegg niet, want ze hebben al een flink portfolio. Van CC8(S) gingen ze naar CCX, dat werd de Agera die als RS dikke records neerzette en zelfs op een gegeven moment de snelste auto ter wereld was. Die werd opgevolgd door de Regera die op zijn tijd weer werd opgevolgd door de Jesko en diens nieuwe versie Jesko Absolut. En dan is er nog de knotsgekke 1.700 pk sterke Gemera vierzitter. Keuze zat!

Achterstand

Maar vooral die laatste drie moeten nog even wachten. Koenigsegg is namelijk nog druk bezig met orders van jaren geleden volbrengen. Je moet een flinke portie geduld hebben om een megacar uit Ängelholm te bemachtigen. Koenigsegg heeft namelijk recent nog een Regera afgeleverd in Europa. Bijna vier jaar na dato! Maar in deze specificatie steelt hij even de spotlight terug.

De beste… van 2016

Voor wie het even helemaal vergeten is: de Koenigsegg Regera heeft een 5.0 V8 met hybride-power en levert 1.500 pk en 2.000 Nm. De sprint van 0 naar 100 (2,8 seconden) is bijna helemaal niet relevant omdat de sprint naar 200 in 6,6 seconden en helemaal de sprint naar 300 in 10,9 seconden zo indrukwekkend is. Paradepaardje is het ‘ontbreken’ van een versnellingsbak, Koenigsegg heeft in plaats daarvan een systeem genaamd ‘Koenigsegg Direct Drive’. Hoe een auto zonder versnellingsbak werkt hebben we al een keer uitgebreid behandeld.

Tussen kunst en kitsch

Koenigsegg is dus nog druk met het leveren van de megacar uit 2016. Recent landde een exemplaar in het Verenigd Koninkrijk. En niet in de minste specificatie. De auto werd uitgevoerd in donkerblauw koolstofvezel met een donkerblauw interieur. Contrast wordt gegeven door de vele gouden highlights, evenals gouden wielen. Een bijzondere specificatie en waarschijnlijk niet goedkoop, nu we weten dat het extreem duur is om een Koenigsegg in naakt of gespoten koolstofvezel te bestellen.

De spec doet denken aan werk wat Pagani eerder leverde. Het is zeer gewaagd, op het randje van kitscherig. Waarom deze specificatie werd gekozen? Daarvoor kunnen we beter de eigenaar aan het woord laten. De eigenaar in kwestie opereert onder de naam Zachs Garage op Instagram en YouTube. De nodige uren zijn doorgebracht achter de configurator van Koenigsegg om deze Regera te creëren. Dat geloven we graag.

Met dit tempo gaat het nog wel even duren voordat het team van Koenigsegg klaar is voor de Jesko en de Gemera. Het is dan ook zeer exclusief spul waarvoor je flink diep in de portefeuille mag duiken. Terecht dat men dan hem dan zo samenstelt? Of zou jij voor een wat rustigere specificatie kiezen?

Met dank aan Jack voor de foto’s!