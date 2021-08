Pagani voor bijna een derde in handen van Saoedi-Arabië

De familie Pagani blijft voor het grootste deel eigenaar van het merk, maar een deel komt in handen van Saoedi-Arabië.

Het is heel normaal als bedrijf om investeerders aan te trekken. Maar die investeerders willen daar natuurlijk wel wat voor terug. Soms is dat een deel van de opbrengst, in andere gevallen willen ze een stukje bezitten. Dat laatste is het geval met een deal tussen Pagani en Saoedi-Arabië.

De exclusieve Italiaanse autofabrikant komt voor 30 procent in handen van Saoedi-Arabië. Het gaat hier om een investering vanuit het Public Investment Fund (PIF) van het land. Dit is een door overheid beheerde beleggingsfonds waar investeerders vanuit Saoedi-Arabië zich bij kunnen aansluiten. Het fonds investeert en heeft aandelen in tal van projecten wereldwijd, waaronder nu dus een stukje Pagani.

Het is niet bekend wat Saoedi-Arabië heeft moeten betalen aan Pagani om het deel te bemachtigen. Overigens is de familie Pagani al lange tijd niet honderd procent eigenaar van het merk. Zo zijn onder andere Nicola Volpi en Emilio Petrone, twee Italiaanse zakenmannen, ook groot aandeelhouder in Pagani.

De deal is voor de lange termijn. Pagani zegt dat de investering helpt om het merk om doelstellingen op de lange termijn te kunnen halen. Voor de bedrijfsvoering zelf heeft de investering geen invloed. Horacio Pagani is en blijft met de scepter zwaaien.