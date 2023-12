Pakketbezorgers worden steeds schoner

De CO2 uitstoot van een pakketje dat je online besteld wordt steeds kleiner. Uit onderzoek blijkt dat pakketbezorgers steeds schoner worden.

We bestellen ons helemaal suf online. Zeker in deze decembermaand maken de pakketbezorgers overuren voor zowel die oude man in een jurk uit Spanje, als die sleetje rijdende corpulente heer van de Noordpool. Veel minder milieubewust natuurlijk dan op de bakfiets naar de plaatselijke Bart Smit Intertoys Action om in te kopen.

Gelukkig kunnen we ons geweten sussen! Uit onderzoek van Thuiswinkel.org blijkt namelijk dat pakketbezorgers steeds schoner worden. Dan hebben we het niet over de persoonlijke hygiëne, maar over emissie. De CO2 uitstoot van een pakketje is ten opzichte van 2018 namelijk met 56 procent gedaald.

Nog altijd gemiddeld zo’n 100 gram CO2 per pakket, maar dat mag de daling niet wegpoetsen, in 2018 was het gemiddelde namelijk 230 gram CO2 per pakket. Het doel is een reductie van 90 procent in 2030, dus de pakketbezorgers zijn al aardig op weg.

Het onderzoek werd door de brancheorganisatie in samenwerking met Topsector Logistiek, verschillende vervoerders en webwinkels uitgevoerd.

Meer depots

Goed is om aan te geven dat het hier om de last-mile gaat. Dus van depots naar voordeur of afhaalpunt. Nu is in de afgelopen vijf jaar het aantal pakketjes verdubbeld en ook het aantal depots is flink gegroeid. Daarmee zijn ook de bestelbusjes volgeladen en de CO2 uitstoot van die bus kan ook gedeeld worden door meer pakketjes.

Elektrische bestelbusjes

Die busjes zijn er inmiddels in vele vormen en maten. Niet meer alleen dieselstokers, maar ook volledig elektrische busjes drukken de emissie per pakket. Daarnaast wordt er (kennelijk) efficiënter verpakt waardoor er meer kleine verpakkingen zijn die bijvoorbeeld per fiets bezorgd kunnen worden.

Afhaalpunten

Een ietwat verrassende uitkomst is dat het gebruik van afhaalpunten niet persé beter is voor de gemiddelde uitstoot per pakketje. Gemiddeld kan dat een reductie van 10 gram CO2 opleveren, maar dan moet de afhaler wel te voet of op de fiets komen.

Rijdt de consument in zijn eigen auto langs, dan is het slechter voor de emissie per pakket. Dan is meerdere pakketjes tegelijk in een bestelbus weer beter. Maar goed, dan moet de bezorger die dieselbus ook laten draaien bij elke deurbel natuurlijk.

Alleen last-mile

Het onderzoek behandelt wel alleen de last-mile. Het logistieke proces vooraf, dus van fabriek naar webwinkel, van webwinkel naar distributiecentrum of depot is niet meegenomen. Daar rijden natuurlijk ook nog de nodige vrachtauto’s heen en weer.

Voor nu richt de branche zich nog vooral op reductie van 90 procent CO2 in 2030 voor het laatste stukje. Daarna kijken ze wel verder naar schonere vrachtauto’s. Nou met alle emissievrije binnensteden die eraan komen, zal die reductie wel haalbaar zijn.

Wat ons betreft kun je dus met een schoon geweten lekker blijven bestellen online. Het bezorgen is toch al lekker schoon aan het worden.