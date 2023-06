Palmen collectie: dit is de opbrengst

De Palmen collectie is geveild en de opbrengst is bekend.

Het komt niet vaak voor dat er in Nederland enorme collecties van de hand gedaan worden. Zeker niet omdat men niet echt loopt te pronken met zijn of haar collectie. In Nederland zijn er stiekem best veel gave verzamelingen, maar die staan niet op het internet en blijven zodoende onbekend bij het grote publiek.

In Nederland zetten we een Lamborghini Urus of Audi RS6 op Instagram, maar de connaisseur met een verzameling klassieke Aston Martins (om en dwarsstraat te noemen) houdt zich wat meer op de vlakte. Dat is misschien wel het verschil tussen oud en nieuw geld.

Pronkstukken

De heer Ad Palmen was ook niet van het pronken met zijn collectie, terwijl hij daar alle reden toe had. De auto’s werden van de hand gedaan, daar hij er niet meer zelf voor kan zorgen. Classic Car Auctions veilde alle 230 auto’s uit de Palmen collectie. Naar het schijnt was er enorm veel animo, voornamelijk uit het buitenland.

De goedkoopste auto was deze Opel Vectra B uit 1998 waar driemaal op geboden werd. Deze auto ging voor 225 euro van de hand. Wat die auto deed in de collectie: geen idee. Wellicht om van loods naar loods te rijden. De duurste auto was de Lancia Aurelia B24 Spider, die ging namelijk voor 540.000 euro van de hand. Andere toppers waren de Mercedes-Benz 300S Cabrio W188 uit 1953 (275.000 euro) en de Maserati 3500 GTI Sebring uit 1963 (119.000 euro).

Een andere succesvolle kavel was de Lancia Flaminia Sport Zagato uit 1964, die 195.000 euro opbracht. Kortom, genoeg klapstukken. Het leuke van de Palmen collectie was dat er ook heerlijk obscure auto’s tussen stonden die je nooit meer ziet. Denk aan een Mazda RX-7 Cabrio, Saab Sonett III, Volvo 66, Chevrolet Corvair en een Panhard 24CT.

Totale opbrengst Palmen collectie

In totaal bracht de complete collectie meer dan 10 miljoen euro op. Er was enorm veel animo voor de auto’s, dermate veel zelfs dat de website vastliep. Daardoor werd de veiling verlengd zodat iedereen de tijd had om een bod te kunnen doen. Mensen waren ook echt tegen elkaar aan het opbieden. Niet eens met het minimale bedrag, maar duizenden euro’s per bod om maar de auto in kwestie te kunnen bemachtigen.

Ondanks dat veel auto’s er niet meer nieuw uitzagen, waren ze volgens Nico Aaldering in goede en nette staat. De auto’s die binnenstonden, in elk geval. De voertuigen die buiten stonden, waren waarschijnlijk gewoon van de Heer Palmen, maar niet echt onderdeel van de collectie.

Naast de genoemde Opel Vectra stonden er namelijk ook een Land Rover Discovery diesel, Volvo 340 DL, Mercedes Vito en een BMW 318i. Je kan alle resultaten hier bekijken.

