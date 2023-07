Panther Evo is een heerlijke hommage

Er was al een moderne interpretatie van de Pantera, maar deze is nog ietsje moderner.

Je kunt hommages een gebrek aan fantasie noemen, maar feit is wel dat het vaak gave designs zijn. Sommige auto’s uit het verleden lenen zich nu eenmaal uitstekend voor een moderne interpretatie. De De Tomaso Pantera is zo’n auto.

Dat toonde het Italiaanse Ares Design in 2019 aan met de Panther. Zoals de naam al doet vermoeden is dit een moderne versie van de Pantera. De Panther ziet eruit als een moderne supercar, maar tegelijkertijd is het overduidelijk waar de inspiratie vandaan komt.

De oplage van de Ares Design Panther was beperkt tot 21 exemplaren, maar de coachbuilder uit Modena presenteert nu een nieuwe versie. Deze heet de Panther Evo en is een soort facelift van de eerdere Panther.

Panther Panther Evo

Bij een facelift is het nieuws meestal aan de voorkant te vinden, maar in dit geval is vooral de achterkant op de schop gegooid. Die oogt een stuk cleaner, met fraaie minimalistische achterlichten. Er zijn nu twee centrale uitlaten, waar de eerste Panther vier uitlaten had.

Ares zegt nog niks over de techniek van de Panther Evo, maar we gaan er vanuit dat er nog steeds een Huracán schuilgaat onder het koetswerk. Dat zie je er niet aan af, maar de spiegels verraden het Lamborghini-DNA. In het interieur is er ook hele duidelijke hint, in de vorm van het centrale scherm.

Als de techniek ongewijzigd blijft levert de V10 in de Panther Evo 640 pk. In tegenstelling tot wat het plaatje doet vermoeden is de auto NIET handgeschakeld. Het schakelpatroon is er alleen voor de sier, de pook is gewoon om de automaat in P, R, N of D te zetten.

Wat voor prijskaartje er aan de Panther Evo hangt is niet bekend, maar waarschijnlijk betaal je 2 á 3 keer zoveel dan wat je voor een Huracán betaalt. Maar dan heb je wel een auto die een stuk exclusiever is. En we mogen toch ook wel zeggen: fraaier.