Renault is wanhopig: “Red Bull moet snel beslissen”

Het waarschijnlijk een-na-laatste hoofdstuk in de kroniek van een aangekondigde scheiding.

Renaults motorsport-chef Cyril Abiteboul heeft er nogmaals op aangedrongen dat Red Bull spoedig een beslissing maakt over met welke motor ze volgend jaar aan de start willen verschijnen. De Fransman wil nu vóór de volgende Grand Prix in Frankrijk duidelijkheid hebben van de Oostenrijkse renstal. Cyril claimt verder dat Renault op aanvraag van Red Bull een voorstel op tafel heeft gelegd om de komende twee jaar door te gaan met de samenwerking tussen de twee partijen, maar dat dit voorstel vervalt als Red Bull niet snel een besluit neemt. Hiervoor is een definitieve datum gesteld, maar die wil Abiteboul niet publiekelijk delen, zo vertelt hij aan Autosport:

I guess they have all the information that they need now. I don’t see why they are going to further delay the decision. As per the regulations, [the deadline] was May 15, and then we accepted to extend that a little bit on the back of 12 years of good collaboration. But past a certain point, the offer we made, and that they requested, will not stand. It was Montreal that they wanted to wait for: our new spec, Honda’s new spec. They have all the information, I see no absolutely no reason to delay that any further. We’re already behind, and it’s Renault deciding the timing, not Red Bull.