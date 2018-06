Dit is de nieuwe BMW 8-serie!

De auto wordt vanavond officieel onthuld in Le Mans, daags voor de start van de historische race in dezelfde plaats. We hebben echter alvast wat kiekjes weten te bemachtigen.

Dat BMW noest aan het werk was om ons een nieuwe 8-serie te geven, meldden we je voor het eerst aan het eind van 2016. Dus toch eindelijk een opvolger van de E31, daar wordt de warmbloedige autofanaat natuurlijk wel enthousiast van. Écht een commercieel succes is het ranke origineel wellicht nooit geworden, maar de auto heeft inmiddels wel de status van een cult classic bereikt. De prijzen zijn overigens ook flink gestegen vanaf hun swekkerige dieptepunt, wat signaleert dat er behoorlijk wat mensen zijn zoals LL Cool J, die liefde hebben voor de oude Achter.

De eerste teasertjes voor de nieuwe 8-serie kwamen in mei van vorig jaar voorbij en niet veel later volgde de onthulling van het concept-model. We zijn nu dik een jaar verder en eigenlijk kende het productiemodel al niet meer zoveel geheimen voor ons. In de tussentijd is namelijk de raceversie gelanceerd, zijn er plaatjes van in– en exterieur uitgelekt en zijn we het nodige te weten gekomen over de motoren en positionering van de nieuwe ‘Acht’.

BMW acht (har har!) zodoende de tijd nu ook rijp om eindelijk gewoon maar officieel het doek van het ding af te trekken, maar wilde daar eigenlijk liefst mee wachten tot vanavond. Je begrijpt, dat soort dingen werken niet meer in deze tijden van hitsige media. Via autoreview.ru en de Twitters kunnen we je al de nodige pics voorschotelen.

Zoals we reeds vermoedden is het productiemodel toch ietsje minder indrukwekkend dan de concept. Zowel de achterkant als de voorkant zijn wat simpeler en minder wulps dan de originele visie van Adrian van Hooydonk. De auto doet daardoor minder aan als de lang verwachte échte nieuwe sportwagen/GT van BMW, die boven de rest van het gamma verheven zou zijn. Gevoelsmatig is de auto ‘gewoon’ een geslaagd vervolg op de 6-serie, wat feitelijk ook min of meer de bedoeling is van BMW. Verder niks mis mee ook, alleen degenen die stiekem toch gehoopt hadden op een AMG GT-achtige auto komen bedrogen uit.

Althans dat is mijn eigen bescheiden inschatting, het staat je uiteraard vrij om je eigen bespiegelingen hierover los te laten in de comments. We houden je op de hoogte als we later vandaag direct van de Quelle in München meer nieuws krijgen over bijvoorbeeld de hete specs van de nieuwe 8-serie. Zou ‘ie er ook komen als 830d met een dubbele eindpijp aan één kant?