Officieel: BMW kondigt 2 Serie Gran Coupé aan

Maar natuurlijk.

De Gran Coupé-reeks krijgt er een nieuw broertje bij in vorm van de 2 Serie Gran Coupé. Eerdere auto’s die deze benaming kregen waren de 6 Serie Gran Coupé en de 4 Serie Gran Coupé. De 2 Serie moet gaan concurreren met de CLA. Een kans die BMW bij de vorige generatie CLA liet liggen.

Net als bij Mercedes gaat BMW de line-up lekker volproppen met modellen. Er staat immers een nieuwe generatie 1 Serie op de agenda en die komt er ook als sedan. Deze voorwielaangedreven 1 Serie gaat de strijd aan met de A-klasse sedan. De 2 Serie is wat dat betreft al het experimentele hondje van BMW. Naast een coupé en cabrio is de modelnaam tevens gebruikt voor een MPV in vorm van de 2 Serie Active Nightmare en Gran Divorce.

De 2 Serie Gran Coupé zal door BMW in november 2019 voor het eerst aan de wereld worden gepresenteerd op de Los Angeles Auto Show. Daarmee heeft Mercedes met de nieuwe CLA alvast een voorsprong. BMW kan zich wel onderscheiden door een ‘M240i Gran Coupé’ uit te brengen met een geblazen zes-in-lijn. De CLA moet het doen met hooguit een vierpitter.

De marktlancering van de 2 Serie Gran Coupé is in de lente van 2020. De Duitse autofabrikant laat weten dat het model wereldwijd verkocht gaat worden.