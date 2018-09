Peugeot 508 en 3008 aan de stekker

De Franse autofabrikant introduceert een reeks nieuwe plug-in hybrides.

In aanloop naar de volledige elektrische auto kiezen de meeste autobouwers voor een tussenweg in vorm van (plug-in) hybrides. Zo ook Peugeot en het merk introduceert vandaag nieuwe plug-in hybride motoren.

De motoren komen beschikbaar op de Peugeot 3008, 508 en 508 SW. Het gaat om twee varianten. De 1.6 liter PureTech benzinemotor is de basis van dit verhaal, gekoppeld aan één of twee elektromotoren. De plug-in hybride is te krijgen met 180 pk in combinatie met voorwielaandrijving (HYBRID), of met 225 pk en vierwielaandrijving (HYBRID4). Beide hybrides komen standaard met de nieuwe e-EAT automaat met acht versnellingen.

De Lithium-ion (300V) accu zit verstopt onder de stoelen van de achterpassagiers. De capaciteit bedraagt 11,8kWh met de HYBRID en 13,2kWh met de HYBRID4. Je kunt maximaal 50 kilometer (WLPT) volledig elektrisch rijden met de nieuwe plug-in hybrides van Peugeot.

Met een 3,3 kW, 8A-lader duurt het zeven uur om de batterij te laden. Met een 3.3 kW 14A lader is het klusje geklaard in vier uur. Het snelste gaat met een Wallbox. Dankzij de 6.6 kW 32A lader is de batterij in slechts 1 uur en 45 minuten helemaal vol.

De HYBRID en HYBRID4 Peugeot 3008, 508 en 508 SW zijn vanaf herfst 2019 verkrijgbaar. Je hebt dus nog dik een jaar de tijd om te dagdromen over je nieuwe leasebak. Prijzen en exacte beschikbaarheid volgen in een later stadium.