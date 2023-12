Briljante steelies zijn stiekem geen steelies

Deze briljante steelies zijn stiekem veel lichter. En gaver.

Het lijkt wel de week van de geslaagde retro-wielen. Gisteren hadden we een leuke creatie van DAMD met OZ Racing wielen, van de week kwam de Porsche 911 Targa 4S voorbij met Cup-velgen en vandaag hebben we (naast de wederopstanding van BBS) er weer eentje voor: het zijn velgen van Bridgestone.

Nu kennen wij Bridgestone voornamelijk van de banden, maar ze doen dus ook aan velgen. Voor heb die Gran Turismo spelen is dat geen verrassing, daar je daar al lange tijd Bridgestone velgen kunt kiezen.

Bridgestone Super RAP Evo

Voor vandaag hebben ze weer een leuke, namelijk de Bridgestone Super RAP Evo. het lijken steelies, maar ze zijn niet van staal, maar aluminium. Ze hebben de wielen ontwikkeld voor wat oudere Japanse sportwagens in het algemeen en autosport in het bijzonder.

Het gesloten design is volgens Bridgestone perfect voor Gymkhana- of autocross, er is namelijk weinig kans op stenen en vuil dat via de velgen bij de remmen kan komen. Tevens is dit design goedkoop te fabriceren, het scheelt ongeveer 30%.

Het wiel is overigens niet geheel nieuw. Al in 1984 fabriceerde Bridgestone deze bijzondere wielen tot 1987. Daarna werden ze vervangen door de Super RAP velgen. En nu is het dus tijd voor de Super RAP Evo!

Maten

Qua maatvoering kun je kiezen uit vier formaten, allemaal 15 inch in diameter. Je kan kiezen uit 15×7 of 15×7,5 en uit 4×100 of 4×114,3. De 4×100 wielen hebben een ET-waarde van ET20, de 4×114,3 zit op ET0.

Ze zijn geschikt voor auto’s als de Toyota Corolla (AE86), maar ook voor de Mazda MX-5. De 4×100 passen ook op Mini‘s, alhoewel de ET-waarde wellicht wat aan de aggressieve kant is. Check dit artikel over velgmaten waar je allemaal rekening mee moet houden met het monteren van een nieuw setje wielen.

De Bridgestone Super RAP Evo-wielen kosten ongeveer 300 euro per wiel. In Nederland hebben we nog geen leverancier gevonden, gelukkig kun je tegenwoordig overal wel wat bestellen.