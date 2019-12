Gratis parkeren in Amsterdam!

De nachtmerrie van Femke Halsema.

Amper twee weken geleden werd een lijstje gedeeld met de duurste wereldsteden om te parkeren. Burgermeester Femke Halsema zal trots zijn op haar beleid, want Amsterdam bleek de duurste stad ter wereld. Tenminste, als je het tarief pakt voor parkeren op straat. Dat is namelijk 7,50 euro per uur in een groot gedeelte van het centrum.

Hoe ironisch is het dat je sinds maandagavond gratis kunt parkeren in Amsterdam. Dit heeft te maken met de landelijke storing van T-Mobile op die dag. Door de storing van de telecommaatschappij werken de parkeerautomaten niet zoals het hoort, aldus Het Parool.

De gemeente Amsterdam is bezig om de parkeerautomaten weer werkende te krijgen, maar tot op heden is het ze nog niet gelukt. Het is tevens onduidelijk wanneer het wel opgelost is. Je hoeft niet bang te zijn om alsnog een boete te riskeren. De gemeente geeft aan dat je inderdaad nu gratis kunt parkeren in de stad tot het probleem is opgelost.

De gemeente adviseert om in eerste instantie meerdere parkeerautomaten te controleren als je parkeert in de stad. Zo weet je zeker dat de storing nog actief is. Maak ook een foto als bewijsmateriaal van de niet werkende automaten. Mocht er gedurende de storing toch een boete komen dan mag je bezwaar maken en zal de boete ongegrond worden verklaard, aldus de gemeente Amsterdam tegenover de krant.

Foto: Diplomaat met smaak in Amsterdam via @toyotafortuner op Autojunk