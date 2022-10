Parkeergeld Amsterdam wordt gebruikt voor ‘linkse hobby’s’

En die terminologie ‘linkse hobby’s’ hebben wij niet verzonnen hoor. Dat heeft de Wakkerste Krant van Nederland gedaan. Die overigens ook in Amsterdam zetelt.

Het is altijd vermakelijk als de Telegraaf opkomt voor de belangen van de hoofdstedelijke automobilist. Dan weet je namelijk dat er gestrooid gaat worden met termen als ‘linkse hobby’s’ en dat het zittende College een flinke veeg uit de pan krijgt. Zo ook deze keer.

De krant pakt namelijk flink uit met een artikel waarin staat dat de parkeermiljoenen die Amsterdam jaarlijks ophaalt niet meer ten goede komen aan de infrastructuur in de stad. En dan maakt het niet uit in wat voor bewoordingen je het opschrijft, het is -wederom- een dikke middelvinger voor de automobilist in Amsterdam.

Vandaag vond er in de hoofdstad een debat plaats over de besteding van het parkeergeld. Zoals je wellicht weet is dat een flinke bron van inkomsten voor Femke Halsema en haar vriendjes (M/V/X/§), omdat een uurtje parkeren in het centrum al gauw 7,50 kost.

Tot voor kort gingen de baten direct terug naar de personen die ze opbrachten; te weten de weggebruikers. De vele euro’s kwamen namelijk in het Stedelijk Mobilieitsfonds (het SMF) terecht. En de naam zegt het al, dat fonds was er om de mobiliteit in de stad op peil te houden. Maar het SMF bestaat niet meer.

Reden genoeg voor partijen als JA21 en de -voor Amsterdamse begrippen uiterst rechtse- VVD om daar eens flink over los te gaan in het debat met het College. Waarvan akte.

‘Geld naar genderneutrale toiletten?’

Die partijen vrezen namelijk dat het vrijgekomen parkeergeld in Amsterdam nu naar -in hun ogen- linkse hobby’s zullen gaan. Iemand van JA21 vatte zijn zorgen als volgt samen:

Dat genderneutrale toiletten belangrijker zijn dan een weg aanleggen naar een woonwijk. Ik vind dat heel erg zorgelijk.” JA21, altijd pragmatisch en nooit kort door de bocht

Volgens de meer linkse partijen is dat overigens onzin. Die zeggen namelijk dat het parkeergeld ten goede gaat komen aan de algemene reserves en algemene investeringen in de stad. Als er dus een keer een nieuw laagje asfalt moet worden aangelegd in Amsterdam, kan het daar vanaf.

Maar goed, daar nemen VVD en JA21 vanzelfsprekend geen genoegen mee. Die dienen een motie in waarin ze vragen om een kader waarbij er toch zicht blijft of parkeeropbrengsten nog steeds naar infrastructuurprojecten gaan.

En of dat zo blijft, gaan we binnenkort zien. Maar ga er niet vanuit.

En dat is goed nieuws voor iedereen die graag meer regenboogbankjes ziet in Amsterdam Nieuw-West of Zuidoost…