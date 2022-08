Partij voor de Dieren wil tankstations verbieden

Na boeren, moeten nu ook tankstations het land uit verdwijnen, aldus Partij voor de Dieren.

We leven in bijzondere tijden. Waar de mensheid over het algemeen altijd gestreefd heeft naar meer, beter, sneller, sterker enzovoorts, is er nu een beweging op touw, die stelt dat we vooral keihard het mes in onszelf moeten zetten. Het kán, nee móet allemaal maar wat minder. Want anders, zo stelt deze club, wordt de aarde te warm en gaat alles naar de knoppen. Nu kent de trouwe lezer ondergetekende natuurlijk als enorm woke. Afgelopen week heb ik zelfs nog de docu Blackfish gekeken. Het opkomen voor de natuur en de planeet an sich, kan ik dus wel waarderen.

Honderden en honderden of misschien wel duizenden miljarden

Nu is het probleem alleen, dat de maatregelen die men wil treffen, niet alleen dubieus zijn qua resultaat, maar sowieso hoe dan ook een enorme achteruitgang in welvaart met zich meebrengen. Dat is niet erg, zegt de club dan, want ‘dan gaan mensen een keer minder op vakantie’, of ‘pakken ze lekker wat vaker de fiets’. Doch wat er daadwerkelijk ingeleverd zal moeten worden, is van heel andere aard. De kosten die de beoogde transitie werkelijk met zich meebrengt, lopen immers zelfs volgens de rekenclubs van de overheid op tot honderden miljarden. En dan weet je dus, dat die in realiteit nog ongeveer maal drie zullen gaan.

Welvaart, welzijn en allesch onder druk

Enkele jaren geleden werden de kosten om de CO2 doelen te halen al geraamd op 660 miljard tot 2050. Dat is dus een slordig 30 miljard per jaar. Dus in plaats van die vakantie die je wellicht kan missen: zeg maar dag tegen ruim een derde van de hele zorg in Nederland (ongeveer 90 miljard per jaar). Streep het hele leger weg, maal drie. Misschien moeten we maar bijna niemand meer onderwijs geven (44,3 miljard)? Of als we nu afspreken dat iedereen zich eindelijk eens een keer gedraagt, dan is het hele Justitie en Veiligheid apparaat niet meer nodig. Jammer alleen dat het afstrepen daarvan slechts een lousy 13,4 miljard oplevert…Dus dan zijn we er nog lang niet.

Benenwagen

Het punt is: met klein bier gaan we dit niet redden. Linksom of rechtsom zal er als deze doelen gehaald moeten worde, kneiterhard geleden moeten worden. Of dat nu direct in de portemonnee is, qua gezondheid, qua veiligheid, qua gemakken of anderszijds. Dat beginnen we nu al te merken. Maar zo kan bijvoorbeeld ook lang niet iedereen een EV kopen, want die zijn nogal prijzig. Partij voor de Dieren heeft de oplossing echter al: gewoon lijden baasje, dan ga je maar lopen!

Partij voor de Dieren wil Tankstations verbieden

De Partij voor de Dieren (PvdD) in Den Haag heeft namelijk een serieus voorstel gedaan, om tankstations waar je fossiele peut kan kopen ‘af te bouwen’ en de bouw van nieuwe tankstations te verbieden. Het bestaan van deze stations in woonwijken zou namelijk gevaarlijk zijn (oké…) en bovendien aanzetten tot het gebruik van fossiele brandstof.

Californië

Afstappen van fossiel vervoer is volgens PvdD een noodzakelijke stap om onze planeet leefbaar te houden. Bovendien is er al een precedent. In de Amerikaanse staat Californië, die voorop loopt als het op dit soort zaken aankomt en waar mede daardoor momenteel een massale exodus plaatsvindt, daar de Staat onleefbaar wordt voor iedereen behalve de aller rijksten, zijn er al een paar steden die tankstations hebben verboden. Den Haag moet dat goede voorbeeld volgens de PvdD dus maar volgen.

Naysayers

Uiteraard zijn er ook naysayers. Belangenorganisatie voor tankstations BETA wijst erop dat ‘simpelweg vebieden het probleem niet gaat oplossen’. Beter kan je volgens BETA de tankstations betrekken in de oplossing, bijvoorbeeld door te investeren in laadpalen en dingen als blauwe diesel. Wethouder Frans de Graaf van de VVD noemt het ‘een idioot plan’ en zegt dat er gewoon landelijke regels zijn waar Den Haag zich aan moet houden.

Groningen

Hart voor Den Haag man Jelle Meinesz meent ook dat de PvdD het paard achter de wagen spant. Volgens hem zijn er nu 4.000 laadpunten voor EV’s in Den Haag en slechts 1.500 geregistreerde EV’s. Bovendien zegt Meinesz dat als iemand uit Groningen Den Haag bezoekt met de auto, die ook gewoon weer terug moet kunnen rijden. Met een gerse tank nieuwe peut dus. Een heerlijk nuchter argument dat je je in een Haags accent moet inbeelden.

Waarvan akte. Wil jij tankstations verbieden? En wat moeten we allemaal misschien nog meer verbieden? Laat het weten, in de comments!