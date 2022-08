Chrysler Crossfire 2003-2007 Occasion Aankoopadvies

Een Chrysler Crossfire zie je niet elke dag rijden, terwijl het toch echt een auto voor liefhebbers is. Waar moet je op letten bij aanschaf van een Chrysler Crossfire? Tijd voor een occasion aankoopadvies.

De Chrysler Crossfire is een auto met een verhaal. De auto is namelijk ontstaan tijdens het huwelijk van Daimler en Chrysler. In 2001 presenteerde Chrysler een studiemodel, genaamd Crossfire Concept. De auto werd lovend ontvangen door het publiek, alleen had de Amerikaanse autogigant nog geen oplossing voor het platform waarop de auto eventueel gebouwd kon worden. Gelukkig werd hulp geboden in Duitsland.

SLK R170

Want weet je nog? Tussen Chrysler en Daimler bestond een huwelijk? Het oog van Chrysler viel op het platform van de Mercedes-Benz SLK, generatie R170. Nadat Mercedes-Benz in 2005 begon met het produceren van de tweede generatie SLK (R171), kreeg Chrysler van Daimler het oudere R170-platform in handen geschoven. Ideaal, want met het R170-platform is weinig mis en bovendien kon Chrysler op deze manier drastisch in de ontwikkelingskosten snijden.

Unieke styling

Chrysler heeft alles uit de kast gehaald om van de Crossfire iets unieks te maken, maar de auto kan niet verbloemen dat ongeveer 80 procent van de componenten gelijk is aan die van de eerste generatie SLK.

De motorruimte is identiek aan die van de SLK320 (R170) en ook de stoelen zijn regelrecht overgenomen van de SLK320. Hetzelfde geldt voor de layout van het dashboard, de bedieningselementen en de instrumenten. Je kan best spreken over een SLK met een andere koets.

De naam ‘Crossfire’ verwijst overigens naar de twee karakterlijnen die van voren naar achteren langs de zijkanten van de carrosserie lopen. De vouwrichtingen kruisen onder de spiegels op de deurpanelen.

‘Amerikaanse’ auto? Welnee!

Hoewel de Crossfire een ‘Amerikaanse’ auto is, is de auto feitelijk vooral heel erg Europees. Zelfs de productie vond plaats in Europa, te weten in Osnabrück, door Karmann. Daar was de auto in februari 2003 tot december 2007 in productie. In totaal zijn er 76.014 exemplaren gebouwd.

Actieve achterspoiler

De auto biedt exotische looks, maar geen exotische techniek. Onderdelen zijn ook uitstekend leverbaar en zelfs de lokale dorpsgarage weet wel raad met de techniek van de Crossfire. Eigenlijk dus best een leuk ding, zo’n Chrysler. Je kan hem krijgen als Coupe en als Roadster, beide hebben een actieve achterspoiler die bij 100 km/u omhoog komt. Bij 60 km/u zakt die weer. Zowel van de Coupe als Roadster is een SRT-6-variant geleverd, maar de meeste Crossfire-modellen hebben de basismotor.

Motoren Chrysler Crossfire

Nu klinkt ‘basismotor’ wat denigrerend, want het gaat gewoon om een 3,2-liter V6, gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of vijftraps automaat. Het blok levert 218 pk en 310 Nm. De zojuist benoemde Crossfire SRT-6 heeft de M112 V6-motor uit de AMG-versie van de SLK, goed voor 330 pk en 420 Nm. Deze SRT-variant sprint in 4,8 seconden naar 100 km/u.

3.2 V6 – 218 pk & 310 Nm

SRT-6 V6 – 330 pk en 420 Nm

Aandachtspunten

Dan komen we aan bij de aandachtspunten van de Chrysler Crossfire. Ook voor dit occasion aankoopadvies hebben we weer diverse punten op een rij gezet.

Carrosserie & Interieur

De Crossfire heeft voor 18-inch lichtmetaal en achter 19-inch lichtmetaal. Stel dat je dus andere wielen wilt, dan moet je twee maten bestellen, twee van elk. De bandenmaat voor bedraagt 225/40 en achter is dat 255/35.

Let op roest onderaan de deur. Deze roestvorming kan ook achter het rubber ontstaan.

Roest rondom het achterklepslot (komt doorgaans van binnenuit).

De koplampen kunnen bij vochtig weer aan de binnenkant beslaan. Kan eenvoudig verholpen worden door andere geventileerde rubberen doppen te kopen bij Fiat/Chrysler.

Koplampen dof aan de buitenkant, wat polijsten biedt uitkomst.

Bij een coupe drukken de rubbers rondom de achterklep op het metaal waardoor de lak los kan gaan laten

De kap van de Crossfire Roadster kan schuurplekken vertonen of gaan lekken. Ook kan het raampje van de kap losraken. Reparatie/lijmen is vrij lastig. Men vervangt meestal dan de complete kap (kost ca. €800).

Roest aan de spatborden randen en binnenzijde.

Bij de Coupe kan het hemeltje loskomen aan het voorraam of compleet in het midden wegzakken.

Check of de de vloerbedekking aan de passagierskant droog is. Daaronder liggen ook elektronische componenten. Is het nat? Dan kan het zijn dat de waterafvoer die onder de afdekking bij het voorraam zitten, verstopt is geraakt. De kap onder de ruitenwissers kun je er af halen en de afvoer vrij maken. Gooi er water door en kijk of het goed aan de onderkant weer uit komt.

Elektronica

De RCM (Relais Control Module) – het zekeringenkastje – is een belangrijk elektronisch element wat voor storingen kan zorgen.

Controleer de kachel waaier. Blijft deze mooi constant lopen en stoort deze niet als je aan de knoppen draait? Controleer of de kachel aan en uit kan (warm en koud). Controleer de airco of deze goed koud is en wanneer deze voor het laatst een beurt heeft gehad.

Aandrijflijn

Is de krukassensor al eens vervangen? Zo ja, met welk merk? Indien niet bekend, meteen na aankoop vervangen met alléén een Bosch. Kost ca. €40 dus bestel er 2 en leg er één in het handschoenenkastje. Als deze niet meer werkt, kun je de auto niet meer starten.

Het kleppendeksel gaat op den duur zweten. Met een nieuwe vloeibare pakkings is dit zo opgelost.

Check de bodem kokerbalken en uitlaat op roest.

Blijf het toerental stationair mooi stabiel? Zo niet, dan is er ergens een vacuumslangetje los/lek of mogelijke ernstige problemen.

Sommige handbakken hebben slechte tanden/synchroon, waardoor de auto uit z’n één kan schieten bij optrekken. Reparatie kost al snel €1000-1500

Aanbod Chrysler Crossfire op Marktplaats

Hoewel de Chrysler Crossfire een vrij zeldzame auto is, kun je er toch nog redelijk wat vinden op marktplaats.nl. Op het moment van schrijven gaat het om ongeveer vijftien auto’s. Prijzen beginnen bij een kleine 5.000 euro en lopen op tot ongeveer 15.000 euro. Een Crossfire SRT6 zit er niet tussen, die zijn namelijk nog veel zeldzamer. Voor het totale aanbod van de Chrysler Crossfire kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.