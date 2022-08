Mercedes houdt rekening met onvriendelijkheden Hamilton en Russell

Onvriendelijkheden tussen teammaten in de F1? Dat zal toch niet…Toch houdt Mercedes er rekening mee dat het zo ver kan komen tussen Hamilton en Russell.

Voor Mercedes is het nog niet echt genieten in de Formule 1 dit jaar. Na jaren van dominantie, is het team nu de derde macht in de koningsklasse. In het begin van het seizoen was het zelfs nog veel erger. Zevenvoudig kampioen Hamilton bleef puur op snelheid zelfs een keer hangen in Q1. Inmiddels gaat het alweer een stuk beter met team zilver, al zijn er nog steeds geen overwinningen gepakt.

Toch zijn er natuurlijk ook lichtpuntjes. De samenwerking tussen Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot Russell lijkt voorlopig op rolletjes te gaan. Russell heeft meteen laten zien dat hij Hamilton een stuk beter kan matchen dan Bottas dat kon in de afgelopen vijf jaar. Toch zijn er nog geen spanningen binnen het team zoals die tussen Rosberg en Hamilton. Toen liep het op een gegeven moment namelijk echt uit de klauwen.

Teambaas Toto Wolff laat aan Motorsport echter weten dat hij niet te vroeg wil juichen. Het echte gezicht van de relatie tussen Hamilton en Russell, zullen we volgens Toto pas gaan zien als het team weer kan strijden om overwinningen of zelfs om kampioenschappen. Dan verschuift de grootste tegenstander van het duo namelijk van de snelheid van de auto, naar de man in de andere auto van het team:

Ik wil pas een uitspraak doen over het respect tussen onze coureurs, als we weer meedoen om het winnen van races en kampioenschappen. Het is normaal om wat spanning te hebben als de inzet hoog is. Als er echter veel respect is onder elkaar dan zal het nooit te ver gaan. Nu is denk ik de auto de grootste tegenstander van George en Lewis, niet de teamgenoot of andere coureurs. Dat was zeker een voordeel voor hun onderlinge verstandhouding. Ze hebben heel veel verschillende afstellingen geprobeerd om zo belangrijke informatie met elkaar te delen. Toto Wolff, weet hoe de hazen lopen

Waarvan akte. Dus aangezien Mercedes mogelijk de tweede seizoenshelft gaat domineren, opnieuw petjes gooien in Austin?