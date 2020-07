Pas op, Dave Roelvink heeft een Porsche gekocht

Niet alleen Dave Roelvink heeft een nieuwe auto in vorm van een Porsche. Ook Mobicepp rolt inmiddels in nieuwe wielen.

Je auto uitlenen aan een vriend en deze vervolgens zwaar beschadigd terugkrijgen. Het is je grootste nachtmerrie. Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een verzekering. Met het geld kun je weer voor wat anders shoppen. Dat is dan ook precies wat Mobicepp heeft gedaan.

Mobicepp

De YouTuber en ondernemer leende zijn Lamborghini Huracán uit aan Dave Roelvink. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Inmiddels heeft Mobicepp het incident met de verzekering afgehandeld. De Lambo is exit en de ondernemer uit Breda heeft zichzelf wat nieuws cadeau gedaan. In tegenstelling tot de luidruchtige Lamborghini is het nu een muisstille Rolls-Royce geworden. De inwoners van het centrum van Breda hebben weer rust.

Dave Roelvink Porsche Cayenne

Naast Mobicepp toont ook Dave Roelvink zijn nieuwe aanwinst. Het is een Porsche Cayenne geworden. Hij heeft de auto overgekocht van YouTuber Joey Bravo. Het is niet bepaald de meest sexy uitvoering. Hoewel Roelvink dapper het kenteken probeert te verbergen kijken we naar K-559-L. Een 3.0 diesel uit 2015 met 262 pk. Deze variant sprint in 7,3 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid ligt op 221 km/u. Geen snelheidswonder, maar wel een lekkere reisauto.