Lezersvraag: dit jaar met de auto op vakantie en hoe?

In deze lezersvraag: hoe ziet jouw (zomer)vakantie er dit jaar uit?

Het is ongetwijfeld een vraag die je aan het bespreken bent met jezelf, vrienden of het eventuele gezin. Gaan we dit jaar op vakantie met de auto? En hoe en waarheen? Je speelt het meest op safe door een zomervakantie in Nederland te boeken. Mochten de versoepelingen weer teruggedraaid worden door een nieuwe uitbraak dan ben je immers zo weer thuis.

Op vakantie gaan in Europa kan, maar is niet zonder risico. Nieuwe uitbraken kunnen voor nieuwe maatregelen in Europese landen zorgen. Je wilt niet in hartje Spanje of Italië zitten als de regeringen opeens beslissen de boel weer op slot te gooien wanneer een nieuwe uitbraak van het coronavirus dreigt. Zie dan nog maar eens thuis te komen.

Naast het boeken van een hotel of camping heb je er dit jaar een stukje extra huiswerk bij. Op de website Nederland Wereldwijd van de Rijksoverheid kun je de situatie per land of werelddeel in de gaten houden. Men werkt hier met kleurcodes. Geel betekent vakantiereizen mogelijk, maar er zijn wel risico’s. Oranje betekent dat het is af te raden om hier naartoe te reizen.

Een groot deel van Europa is op dit moment geel. Er zijn enkele oranje stipjes. Zo is het afgeraden om te reizen naar de regio’s Lissabon en Porto in Portugal. Ook twee regio’s in Spanje hebben een negatief reisadvies.

Kortom in de lezersvraag van deze week: ga jij dit jaar met de auto op vakantie en hoe? Laat het weten in de comments!

Foto: @kubical1980 via Autojunk