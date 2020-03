RDW: schorsen vanaf zesde auto is gratis

De RDW komt met een tijdelijke maatregel voor het schorsen van een wagenpark.

Door de coronacrisis staan er duizenden auto’s stil in Nederland. Denk aan autoverhuurbedrijven, taxi’s en andere bedrijven in de vervoersbranche. Auto’s zijn nu minder nodig. Voor die stilstaande auto’s lopen de kosten wel door. Zaken als de autoverzekering en motorrijtuigenbelasting moeten betaald worden. Ook al maakt het voertuig geen kilometers.

Om die bedrijven een handje te helpen komt de RDW met een tijdelijke maatregel. De zogenaamde verzamelaarsregeling is uitgebreid. Wie een groot wagenpark wil schorsen hoeft slechts voor de eerste vijf auto’s te betalen. Vanaf de zesde auto betaal je niet extra meer. Dus of je nu 8 of 20 auto’s schorst: je betaalt altijd voor vijf auto’s.

3 maanden

De verzamelaarsregeling geldt normaal alleen voor voertuigen van 15 jaar en ouder. Nu geldt deze regeling tijdelijk voor alle voertuigen. De aangepaste verzamelaarsregeling duurt van 26 maart tot en met 26 juni 2020. Let op: als je de schorsing binnen 1 maand opzegt moet je alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin het kentekenbewijs was geschorst. De belastingdienst stuurt dan een naheffing.

Kosten besparen

Het schorsen van een groot wagenpark kan aanzienlijk schelen in de kosten van een bedrijf. Het is niet bekend of de RDW de maatregel na de periode van drie maanden eventueel gaat verlengen.

