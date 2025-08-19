Pas op: snellaadstations zijn ”hotspots voor vervuiling”

Dat is vooral vervelend voor de EV-rijder zelf.

Laat er geen verwarring over ontstaan: EV’s zijn over het geheel genomen beter voor het milieu dan benzineauto’s. Hoe vervelend we die conclusie ook vinden, is het wel gewoon zo. Maar ook de elektrische auto heeft zo zijn zwaktes op het gebied van milieu-impact.

De universiteit van Califonië (UCLA) deed onderzoek naar de vervuiling van snellaadstations en vergeleek die met de uitstoot op andere locaties. Specifiek is er gekeken naar fijnstof die PM 2.5 wordt genoemd. Dit zijn microdeeltjes met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer die de lucht vervuilen en schadelijk kunnen zijn voor mensen die het inademen. Het spul komt ook vrij van banden en remmen.

Fijnstofuitstoot bij laadpleinen

De onderzoekers gingen langs bij 50 snellaadpleinen in Los Angeles om te kijken hoeveel microgram fijnstofdeeltjes er per kubieke meter rondvliegen. Uit de test blijkt dat je vooral in de buurt van de stroomkasten grote hoeveelheden fijnstof kunt inademen. UCLA noemt de snellaadpleinen ”hotspots voor vervuiling”.

Hoofdonderzoeker Yuan Yao legt uit hoe dit komt: “De kasten bevatten ook koelsystemen om oververhitting van de elektronica te voorkomen, en deze koelventilatoren kunnen stof en deeltjes van interne oppervlakken opwaaien. Dat is volgens ons een van de redenen voor de verhoogde concentraties vervuiling die we hebben gevonden.” Daarnaast worden ook rem- en bandenslijtage en opgewaaid vuil en stof genoemd als mogelijke oorzaken.

Zoveel meer fijnstof

Om een goede vergelijking te kunnen maken, is het ook aantal fijnstofdeeltjes op andere locaties in LA gemeten. In de stad is er zo’n 7 tot 8 microgram fijnstof per kubieke meter. Op drukke verkeerspunten en op de snelweg groeit het aantal naar 10 tot 11 microgram. Bij een tankstation gaan we naar 12 microgram, maar bij snelladers ligt dat nog hoger: de 15 tot 200 (!) microgram fijnstof per kubieke meter.

Da’s nogal een flinke marge als je kijkt naar de andere locaties. Dat heeft volgens de onderzoekers te maken met de afstand tot een stroomkast. Hoe dichterbij je bij een laadpaal staat, des te meer kans je hebt op het inademen van fijnstof. Ga je een paar meter verderop staan, dan dalen de concentraties aanzienlijk. Een paar honderd meter verderop zou er al geen merkbaar verschil moeten zijn.

Vooral vervelend voor de EV-rijder

Het is dus niet zo dat je dankzij EV-rijders straks gezondheidsproblemen krijgt ook al kom je nooit bij een snellader. Het zijn de EV-bezitters zelf die moeten opletten. De onderzoekers zeggen: ”Wanneer EV-rijders hun auto opladen aan een snellader, worden ze blootgesteld aan verhoogde concentraties schadelijk fijnstof. Maar ze kunnen hun blootstelling beperken door in hun auto te zitten en het klimaatsysteem aan te zetten, of door naar binnen te gaan of naar een nabijgelegen open ruimte te gaan.”

Toch is dit volgens de knappe koppen niet de oplossing. ”Deze onbedoelde emissies door snelladers moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door luchtfilters toe te voegen om herverdeling van fijnstof te voorkomen”, valt er te lezen. Dus: mocht je ooit bij een snellaadplein komen, houd dan je raampje omhoog en blijf niet te lang rondom de paal hangen.

Bron: UCLA