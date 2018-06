“Andretti’s willen worstelend Force India overnemen”

Zien we binnenkort nóg een Amerikaans team op de grid verschijnen?

De Grand Prix van Canada mag misschien door velen bestempeld zijn als een slaapfestijn, achter de schermen schudt de fundering van de sport. Althans, in ieder geval voor één team. Force India, dat zich al langere tijd in een financieel onstuimig gebied bevindt, schijnt afgelopen weekend met Andretti Autosport gesproken te hebben over een potentiële overname.

Force India zit maar in een merkwaardige situatie. Oprichter Vijay Mallya werd eind vorig jaar opgepakt voor zijn uitbundige schulden en belastingfraude, maar fungeert ondertussen nog altijd als directeur van het Formule 1-team. Afgezien van de duidelijke legale problemen die de Indiër heeft, is er ook nog eens te weinig geld beschikbaar om de renstal te onderhouden.

Hoewel bekend werd dat Force India deze week naar verluidt een lening heeft gekregen van Liberty Media, de eigenaren van de Formule 1, moet het team alsnog op zoek naar een nieuwe leider. In de voorwaarden van de lening zou namelijk staan dat Mallya af moet treden, wil het team de lening krijgen. Het kreupele Force India, dat nog altijd goed presteert in de bovenste regionen van het middenveld, wordt tegelijkertijd omsingeld door potentiële kopers. Naast Rich Energy zouden Mercedes, huidige sponsor BWT en nu dus ook Andretti Autosport interesse hebben om de renstal over te nemen.

De geruchten worden de wereld in geholpen door Joe Saward, die in zijn column voor Motorsportweek schrijft dat Michael Andretti niet alleen in Montreal was om een nieuwe IndyCar-deal met Fernando Alonso op te strijken. De Amerikaan, zoon van racelegende Mario Andretti, werd afgelopen weekend vergezeld door Pieter Rossi (vader van coureur Alexander Rossi) en de president van Andretti Autosport, J.F. Thormann. Het drietal zou verschillende malen in het hospitality van Force India en Liberty Media gespot zijn, met het motief uit te vinden of er een deal te maken viel.

Het is niet bekend of Andretti Autosport de overname door zou willen zetten, maar in mijn ogen is het bepaald geen slecht alternatief, mocht Force India écht geen uitweg kunnen vinden.