Eerste elektrische M onderweg en het wordt een M3!

Elektrische auto’s gaan leuker worden. Niet alleen sneller. Dat is een beetje de indruk die we krijgen van BMW ///M3. De eerste elektrische M, schön!

Nu er een hele serie elektrische crossovers is voor iedereen, is het nu tijd voor de eleuke elektrische auto’s. En ja, die komen er gewoon aan. Op de IAA zagen we dat MG met twee heel erg leuke dingen bezig was. Ten eerste de MG 4 XPower, een hot hatch met meer dan 400 pk en ten tweede de MG Cyberster, een (hopelijk niet al te dure) cabriolet.

De favoriet van velen was de BMW Neue Klasse Concept. Dat is de visie van BMW op de nieuwe generatie auto’s die binnenkort moet verschijnen. Daarbij viel op dat BMW kiest voor een zeer strakke doch elegante lijnvoering. Zeer goed gekozen proporties in combinatie met een paar krachtige lijnen. Het is duidelijk dat er een BMW staat, maar het is niet de herinterpratie van de E46 waar de fanboys om smeken. Nee, deze BMW blikt vooruit.

Frank van Meel

Vandaag sprak @wouter met BMW ///M-baas Frank van Meel. Onze grijze reporter was daar om een presentatie bij te wonen en hem natuurlijk te verleiden tot een paar pittige quotes.

BMW Motorsport moet natuurlijk ook over naar elektrisch. Dat is op zich heel erg jammer, want het geluid en het motorkarakter is een onderdeel van de beleving van zo’n product. Er komt gelukkig veel meer bij kijken.

Eerste elektrische M niet het zo snel mogelijk

Wat heel erg prettig is, is dat BMW M zich niet gaat toeleggen op de snelst mogelijke auto. In tijden dat we auto’s enkel op de dragstrips naast elkaar zetten, vergeten we bijna dat het juist belangrijk is hoe een auto rijdt. En veel elektrische auto’s zijn tegenwoordig zó snel, dat je out-of-sync bent met het verkeer.

De zojuist genoemde Wouter kon dat ook ondervinden met de rijtest van de achterwielaandgedreven BMW i4 (de eDrive40), die eigenlijk leuker is om te rijden dan de veel snellere BMW i4 M50.

Nog eventjes wachten (tot 2027)

Het belangrijkste wat wij willen weten: wanneer komt die volledig elektrische M? Er zijn wel een paar ‘M Performance’-modellen (zoals de zojuist genoemde i4 M50), maar dat is gewoon een heel erg snelle i4. Een BMW M is juist zoveel meer dan dat. Ook al is een Audi RS of Mercedes-AMG soms sneller in een rechte lijn, de BMW is veelal het leukst in de bochten.

Het eerste elektrische M-model, komt op basis van die Neue klasse. Die staat gepland voor 2026. Meestal volgt het M model een jaar later. Uiteraard was Wouter heel erg benieuwd naar de naam van die auto, maar dat zou weleens heel erg vertrouwd kunnen zijn. De Neue Klasse gaat i3 of 3 Serie heten en dan kan de M versie gewoon ‘M3’ zijn. De modelcode van de nieuwe 3 is al bekend: NA0 en NA1.

Van Meel geeft aan dat M modellen vaak een jaartje later komen en er is geen reden om aan te nemen dat het bij nieuwe Dreier anders zal zijn. De productiecode van de M versie is óók al bekend: ZA0 en mogelijk ZA1. Dit zou betekenen dat de M3 Touring een opvolger krijgt. Dat klopt ook wel met de rest van de planning, want volgens het uitstekend geïnformeerde Bimmerpost staat de M3 gepland tot juni van 2027 en de M3 Touring van oktober 2027.

Wat we weten over eerste elektrische M

Wat we verder weten over de nieuwe elektrische M3. De auto krijgt vier elektrische motoren en zal dus altijd een xDrive zijn. Middels een elektrische computer – Hand of God genaamd – wordt alles dan aangestuurd. Dus niet alleen het ESP of de ABS, maar echt alles. Bij BMW zetten ze zich iet volledig in op prestaties in een rechte lijn. Of de auto nu in 2,9 seconden de 100 km/u haalt of in 3,1: dat maakt niet zo uit. Voor een BMW M product is het veel belangrijker dat de auto leuk is om te rijden.

Oh, en blijft rijden. Er zijn diverse elektrische sportsedans die extreme prestaties kunnen leveren. Het grote probleem is dat dat maar heel eventjes is. Als de motor of accu overhit raakt, dan grijpt de computer in en heb je alsnog weinig vermogen. Bij de elektrische BMW M modellen moet het dusdanig geregeld zijn dat je in principe altijd aanspraak kunt maken op het vermogen en koppel.

Kortom, auto’s worden schoner, efficiënter en duurzamer, maar gelukkig denken ze ook na over rijplezier!