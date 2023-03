Toerist parkeert Ferrari op fameus Italiaans plein, krijgt dikke boete

Dacht je dat parkeren in Amsterdam duur was? Parkeren op het Signoria-plein in Florence is pas duur!

De term nationalistisch is misschien een beetje beladen, maar de Italianen zijn een trots volk. Op autogebied hebben ze ook genoeg om trots op te zijn, eerlijk is eerlijk. Toch wordt je niet overal in Italië met open armen ontvangen als je in een Ferrari rijdt.

Dat ondervond een Amerikaanse toerist, die een bezoekje bracht aan het prachtige Florence. Hij arriveerde in stijl, want zijn vervoersmiddel was een Ferrari 488 Spider in Rosso Corsa.

De beste man wilde het wereldberoemde Piazza della Signoria eens gaan bekijken. Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar het is niet de bedoeling dat je dit met je auto doet. Ook niet als het een Ferrari is.

Dit deed de Amerikaan dus wel. Hij reed met zijn 488 Spider het plein op en parkeerde daar doodleuk. Dit vond de lokale politie niet grappig, dus hij was meteen de klos. Bij controle bleek hij ook geen geldig rijbewijs te hebben. De man had wel een Amerikaans rijbewijs, maar die was in Europa niet geldig.

Uiteindelijk moest de man €470 aftikken. Daarmee was het duur parkeren, al is het de vraag of je daar als Ferrari-rijder wakker van ligt. Hij was in ieder geval goedkoper uit dan de Nederlander en de Belg die hun Ferrari’s onlangs aan gort reden in Italië.

Via: CNN

Foto: Cità di Ferrenze