Bentley wil dit record van Porsche gaan slopen

Zou het werkelijk?

Zet de 635 pk sterke Bentley Continental GT naast een 580 pk sterke Porsche 911 Turbo S, wie zal er sneller zijn op een heuvelklim? Bentley wil met de Continental GT bewijzen dat de auto meer is dan een luxe cruiser met een joekel van een motor.

De Britse autofabrikant heeft bekendgemaakt dat de Continental GT zal deelnemen aan de Pikes Peak International Hill Climb op 30 juni van dit jaar. Doel van Bentley is het record claimen voor snelste productie auto ooit. Dat record is nu nog in handen van Porsche, die Pikes Peak in een tijd van 10.26,896 aflegde. Het record werd gevestigd in 2015. De heuvelklim kent een afstand van ongeveer 20 kilometer, met 156 uitdagende bochten in Colorado Springs, Verenigde Staten.

Aan coureur Rhys Millen de taak om het record van Porsche af te pakken. Millen kent de heuvelklim op zijn duimpje, voor Bentley vestigde de coureur al eerder een record met de Bentayga vorig jaar. De SUV van het merk heeft het record voor snelste productie-SUV in handen op Pikes Peak. Het vorige record was in handen van Jaguar Land Rover, met de Range Rover Sport. In het verleden behaalde Millen ook voor Hyundai een record op Pikes Peak, dat was met een 700 pk Genesis Coupé.