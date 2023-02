Lightyear heeft vandaag 8.000.000 euro nodig

De doorstart van Lightyear wordt bemoeilijkt door de discussie rondom de patenten van het bedrijf.

Het Nederlandse merk Lightyear werd in 2016 opgericht en ontwikkelde vervolgens een lichte elektrische auto met zonnepanelen op het dak. Opladen door de auto lekker in de zon te parkeren of tijdens het rijden dus. Lekker! Toffe ontwikkeling van eigen bodem.

Maar het uit de grond stampen van een nieuw automerk is geen simpele opgave. Dat blijkt uit hoe het Nederlandse zonneauto-merk de route van start-up naar autofabrikant met horten en stoten probeert af te leggen.

Investeerders

De afgelopen jaren staken investeerders al zo’n 200 miljoen euro in het merk. De laatste kapitaalinjectie was afgelopen september en bedroeg een slordige 81 miljoen euro. Een consortium van investeerders rondom het overheidsfonds Invest-NL was daar verantwoordelijk voor.

Er kwam 25 miljoen uit het fonds zelf en de rest is op tafel gelegd door de Provincie Noord-Brabant, de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM en LIOF en private investeerders als familiebedrijf SHV en verzekeraar DELA.

In november startte dan eindelijk de productie van de Lightyear One om in januari 2023 te laten weten dat die productie te staken en door te gaan met de onwikkeling van de goedkopere Lightyear 2. Op 23 januari vroeg het merk uitstel van betaling aan voor de werkmaatschappij Atlas Technologies en op 26 januari ging het failliet.

Doorstart Lightyear

De curator Reinoud van Oeijen onderzoekt een doorstart, maar dat blijkt nog niet zo simpel. Invest-NL is een overheidsfonds met diepe zakken, dus zou wel eens extra bij kunnen springen om met een doorstart te helpen, maar bij de investering van afgelopen september kreeg het consortium het intellectuele eigendom van Lightyear als onderpand.

Dat betekent dat onder andere de patenten, de technologie en de merkrechten na dit faillissement dus toekomen aan de investeerders. En dat helpt niet als je in een doorstart verder wil met de ontwikkeling van de Lightyear 2. Als je 85 miljoen euro in rook ziet opgaan geef je het enige dat je nog wel in handen hebt ook niet zomaar op natuurlijk.

Moeilijk, moeilijk

Complex dus voor de curator, want de Intellectuele eigendomsrechten zitten niet in de failliete boedel, dus de curator heeft er niets over te zeggen. Die rechten zitten namelijk in de holding, die niet failliet is. Maar die rechten wel als onderpand heeft gegeven voor de investering in de werkmaatschappij die wél failliet is. Bent u daar nog?

Curator Van Oeijen puzzelt zich een ongeluk om alle partijen op één lijn te krijgen om het concept van de Lightyear te kunnen redden, maar dat kost tijd. Aldus Van Oeijen tegenover RTL Nieuws. En die tijd, die is er nu juist niet.

Het UWV betaalt de werknemers nog maar enkele weken door. De praktijk leert dat die mensen bij een faillissement om zich heen gaan kijken naar ander werk. Men wil zekerheid, want iedereen moet de huur of de hypotheek betalen Bezorgde curator wil kennis binnenboord houden

Elke dag dat het langer duurt maakt het een stukje moeilijker. Maar het goede nieuws is dat er nog steeds gesproken wordt. Dus er is nog altijd een kans dat het goed komt. Als het goed komt met de patenten van Lightyear, moet er ook nog een klap geld gevonden worden. Slechts 1 miljard is al genoeg…

Man with a plan

Vertegenwoordiger van een groep particuliere investeerders Arnoud Aalbersberg meldt vandaag 17 februari 2023 in De Nationale Autoshow van BNR dat er sinds vandaag een plan ligt om binnen 18 maanden een rijdend prototype van de Lightyear 2 te hebben ontwikkeld.

Kleine complicatie is dat er dan VANDAAG nog 8 miljoen euro binnen moet zijn om de doorstart mogelijk te maken. En dan nog eens 40-45 miljoen euro om dat prototype in die 18 maanden klaar te hebben.

Om die dan weer in massaproductie te nemen komt de eerder genoemde 1 miljard euro weer in beeld. Ambitieus, helemaal omdat de curator een deadline heeft gesteld vanavond om 18 uur. Aalbersberg geeft aan dat iets meer dan de helft van de 8 miljoen inmiddels binnen is, maar de klok tikt dus door.

Los van al die euro’s blijft dan nog altijd het probleem bestaan van het intellectuele eigendom dat ligt bij die andere groep investeerders rondom Invest-NL. Die hebben in ieder geval al aangegeven niet bij te willen lappen.

We zijn benieuwd of de 8 miljoen nog voor 18 uur wordt aangetikt en of de Holding dan na vanavond nog bestaat of wellicht ook valt over deze patentenkwestie.