Pats! Monteur rijdt peperdure Wiesmann in de puinpoeier

Een peperdure auto in de prak rijden die toebehoort aan iemand die jou betaalt voor je diensten. Het klinkt vaag bekend, maar ik kan er niet mijn vinger opleggen waarom...

Dus zullen we maar gewoon overgaan naar het onderwerp van dit bericht. In het rustieke Groningse Oldekerk heeft een zeldzame supercar vanmiddag zijn Waterloo gevonden. Het betreft een Wiesmann MF4 GT, een van de coupé’s van Wiesmann met onder de kap een 367 pk sterke V8 van BMW. Onlangs stond er nog eentje te koop in Nederland voor 124.750 Euro. Het ongeluk gebeurde op de N388.

Achter het stuur zat niet de eigenaar van de auto, maar een monteur. Deze was er waarschijnlijk even op uit gegaan om te checken of de auto naar behoren werkte, maar werd verrast door het natte wegdek. De auto brak uit en de sleutelaar kreeg ‘m helaas niet meer onder controle. Mag eigenlijk niet gebeuren, maar goed, een ongeluk zit zelfs bij de beste bestuurders in een klein hoekje. De dikke Duitser met Britse stijl verdween in de zachte berm, die gezien de schade aan de auto kennelijk wat minder zacht is dan dat ‘ie eruit ziet. Gelukkig bleef de man achter het stuur wel ongedeerd.

Image-Credit: De Vries Media

