Koop deze Wiesmann GT MF4 in Nederland

Wees een wijs man en koop deze Wiesmann.

Wiesmann leeft! Het bedrijf verkeerde enige tijd op de rand van de afgrond, maar een maand of twee geleden konden we je melden dat er een nieuwe deal met partner BMW getekend is voor de levering van motoren. Tevens zou er een nieuw model op de rol staan, maar de details daarvan zijn nog niet bekend.

Nou zou het kunnen dat je een Wiesmann wil, maar geen zin hebt in wachten of geen trek hebt om geld te geven aan een bedrijf waarvan de financiële toekomst nog niet helemaal zeker is. In dat geval is het kopen van een tweedehandsje waarschijnlijk een goede optie. Qua looks maakt het immers waarschijnlijk niks uit, want stiekem zien Wiesmanns er sinds de MF30 uit 1993 al hetzelfde uit.

De grootste vernieuwing kwam in 2003 met de Wiesmann GT MF4. In tegenstelling tot de voorgaande modellen die het merk met de gekko bouwde, is dit een gesloten coupe in plaats van een Roadster. De techniek komt zoals vanouds uit München, maar in plaats van de trouwe zespitters huist er in dit geval grover geschut onder de kap. De GT MF4 is geleverd met verschillende V8-en. Er was zelfs ook nog een GT MF5, met de V10 uit de E60 M5 in het vooronder.

Deze grijze MF4 die te koop staat in Nederland heeft in dat licht bezien een relatief bescheiden motor. In het exemplaar uit 2005 ligt een atmosferische 4,4 liter grote N62B44 met 333 pk. Een gezond vermogen, maar de MF4 is ook geleverd met de geblazen N63 en de hoogtoerige V8 uit de E92 M3. Enfin, ook 333 pk is ruim voldoende om 1.190 kilo voort te bewegen.

Verder is het gezien het type auto wel prettig dat er een handbak inzit. Volgens de verkoper is dat het geval bij slechts zeven stuks met deze motor. De prijs van dit moois bedraagt 124.750 Euro. Een smak geld, maar de auto heeft dan ook nog maar 22.200 kilometer gereden.