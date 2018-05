Verstappen verdedigt Vettel tegen aanklacht van Hamilton

Lewis ging na de race nog even HAM bij de stewards.

De F1 draait al lang niet alleen meer om het nobele gevecht op de baan. ‘Winnen’ naast de baan is inmiddels net zo belangrijk geworden. Het gaat daarbij om geld maar ook om het politieke spel. Vroeger hadden de coureurs nog zoveel respect voor elkaar dat ze elkander naar het ziekenhuis brachten indien noodzakelijk, tegenwoordig ligt elkaar vliegen afvangen ten opzichte van de media en de FIA altijd op de loer. Kersvers kampioenschapsleider Lewis Hamilton is geen vreemde van dit soort tactieken. Sterker nog, hij is misschien wel de allerbeste op dit vlak.

Het ging enigszins verloren in alle commotie rondom, euhm, andere gebeurtenissen in de race (verslag), maar na zijn gelukkige overwinning had LH44 nog even zijn noot te klagen bij de FIA. Punt van contentie was de eerste herstart, waarbij Lewis’ grote rivaal Vettel in de ogen van de Brit zich niet netjes gedroeg. Lewis zegt:

The rules are: when the safety car goes, you are not allowed to start, stop, start, stop. You’re not allowed to gas, and then brake. You’re not allowed to fake the guy behind, because naturally if there was not that rule, that’s what you would do. You’re allowed to weave, but you’re not allowed to start, stop, start, stop. Every restart I’ve done, particularly the four that I did last year, I didn’t do that, and I abided by that. In Australia, Sebastian accelerated and then braked, I nearly went up the back end of him. And in Baku, he did it maybe four times. I suppose I need to speak to Charlie, because I don’t fully understand. As far as I’m aware, Charlie passed it on to the stewards and the stewards didn’t do anything about it. That now sets a precedent, so that means that everyone that’s leading the grand prix under a safety car can start and stop, start and stop, start and stop. That goes down to F2, F3, F4, because they’re not going to get penalised.

Extra briljant aan deze aantijging is natuurlijk dat ‘ie komt op hetzelfde circuit waar Vettel vorig jaar een controversieel tikkie gaf aan Hamilton achter de Safetycar, nadat de laatste de Duitser een braketest leek te geven. Achteraf bleek uit de data weliswaar dat Lewis niet geremd had, maar de eyetest deed anders vermoeden. Hij ging op zijn minst een beetje bruusk van zijn gas. Ook Vettel was er overduidelijk van overtuigd dat de Brit hem in het ootje nam, vandaar zijn woede.

Helaas voor Hamilton vindt hij in Charlie Whiting deze keer geen bondgenoot. De FIA-man ziet niks verkeerds in de manier waarop Vettel op handige wijze zijn belagers in het stof deed bijten op het lange rechte stuk richting bocht één:

I think he controlled it very well. It’s up to the leading driver to say when we go, unlike some other series that have what they call an acceleration zone. Once it goes green, which we had, the safety car comes into the pits, all the light panels go green, then it’s up to the leader to decide when he’s going to go. This is a very tricky place, because they catch the safety car very quickly if they go too early – we saw that in F2 the year before last. There was a little bit of a complaint from Lewis that Vettel was not going at a constant rate, but if you look down the field, there are quite a few places where that happens. To expect them all to go at one speed just doesn’t seem to happen. So as long as no one does anything that’s obviously dangerous, then we’re happy with what happened and I think he did control it rather well.

De belangrijkste man uit de F1 is door het Oostenrijkse Servus TV ook nog even gevraagd naar zijn mening. Max neemt het op voor zijn broeder van een andere moeder:

Ik geloof dat iedereen dat zo doet. De banden en de remmen zijn heel koud. Volgens mij is dit gewoon normaal. Als je in de vierde of vijfde versnelling rijdt, dan mag je natuurlijk niet zomaar remmen. Maar hij reed nog langzaam.

Waarvan akte. Tsja, VET, VER, het scheelt ook maar één letter eigenlijk.