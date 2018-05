Politie pakt Lambo-rijder* met draai-kenteken in Schiedam

James Bond in Schiedam.

Soms lees je weleens van die berichten waardoor je gaat denken dat ons ooit zo nuchtere land langzaam verandert in het Wilde Westen. Meestal gaan die berichten over mijn geliefde Brabant, maar de held/schurk van vandaag komt uit Naaldwijk. Afgelopen weekend werd het onderwerp van dit bericht een lijdend voorwerp, toen hij op de Rijksweg A4 het oog wist te vangen van een oplettende poltieagent op een motor.

De motoragent viel het op dat de supercar-rijder achterop zijn auto geen normale kentekenplaat had gemonteerd, maar een of andere reclame-uiting. Even later kwam als in een aflevering van Mindfuck op magische wijze opeens de originele gele plaat tevoorschijn. Reden genoeg voor de bromsnor om tot nader onderzoek over te gaan.

De witte sportwagen werd aan de kant gezet en de achterkant aan een grondige inspectie onderworpen. Zodoende bleek dat de eigenaar van de auto een complexe contraptie had geïnstalleerd die automatisch zijn platen kon wisselen. Een soort CD-wisselaar, maar dan voor kentekenplaten. Eigenlijk zoals we dat kennen van James Bonds Aston Martin DB5 dus. De plaat was van binnen de auto te bedienen door middel van een afstandsbediening.

De bestuurder van de auto claimde dat hij het bouwwerk alleen gebruikte voor promotionele doeleinden en ‘vergeten’ was de platen om te ruilen. Juist. Er is proces verbaal opgemaakt en de stellage is van de auto gesloopt. Tsja, gewoon geen respect ook voor een stukje inventieve huisvlijt, die koddebeiers. Hoewel, ze hebben nog wel even de moeite genomen bovenstaande foto de wereld in te slingeren.

*We vermoeden dat het gaat om een getsjoeneerde Murciélago met een sportuitlaat, maar gezien de sjoemel-inclinaties van de bestuurder zou het wellicht ook om een Fierborghini kunnen gaan. Als we mis zitten laat het dan vooral weten in de comments!

Bedankt Marnix voor de tip!