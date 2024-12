Nederland is een hele dikke MG rijker

Het is één van de vreemde vogels die in november op kenteken zijn gezet.

Als je kijkt naar de ruim 70.000 kentekens die de RDW in november heeft uitgegeven, dan vind je daar zo’n 150 verschillende merken en ruim 2.200 verschillende modelbenamingen. Natuurlijk veel bekenden, maar ook wat aparte namen. We pikken er vijf uit.

MG X-Power SV-R

In 2002 presenteerde MG in Birmingham een redelijk verrassende auto, de X-Power. Vlak daarvoor was MG namelijk eigenaar geworden van Qvale, bekend van de Qvale Mangusta. Op basis van dat platform werd de X-Power gemaakt. Het ontwerp was afkomstig van Peter Stevens, ook bekend van de McLaren F1. De productie werd uitgevoerd in Modena in Italië, maar de uiteindelijke assemblage vond plaats in het Engelse Birmingham.

Er waren twee uitvoeringen te bestellen, de SV en de SV-R. De SV had een 4.6 liter Ford V8 met 324 pk en kreeg een prijskaartje van £ 65.000. De SV-R kreeg naast een flinke spoiler een 5.0 liter motor met 390 pk, waardoor de prijs steeg naar £ 83.000.

Het was de bedoeling dat MG zo’n 840 stuks zou produceren, maar door het faillissement kwam men niet verder dan 82 stuks, waarvan 42 SV-R’s. In november is er opnieuw eentje voorzien van een Nederlands kenteken. Hierdoor komt de teller voor de X-Power op drie stuks te staan, namelijk twee SV-R’s en een ‘gewone’ SV.

Rivian R1S

Vorige maand werd al duidelijk dat Rivian het erg zwaar heeft. Dan hebben we het natuurlijk niet over het gewicht van de R1S of de R1T, met ruim 3.000 kg zeker geen vedergewicht, maar over het verlies dat ze maken op elke verkochte auto.

Kunnen we hier dan een positieve draai aan geven, bijvoorbeeld door te zeggen dat het goed gaat met Rivian in Nederland? Nou, dat is misschien wat overdreven, maar het aantal Rivians op gele platen is wel met 50 procent toegenomen. Inmiddels is de eerste R1S, de SUV-variant, op Nederlands kenteken is gekomen. Het is echter geen volledig nieuwe auto, maar een import uit mei 2023.

Er verschenen eerder al twee exemplaren van de R1T pick-up op kenteken, beiden als bedrijfsauto. Dat brengt het totaal dus op drie.

Lexus GX550

Over bedrijfsauto’s gesproken, er is nog een andere opvallende auto die onlangs met een V-kenteken in het RDW-register is verschenen: een Lexus GX550.

De derde generatie GX, codenaam J250, werd in juni 2023 gepresenteerd, maar is in principe niet bedoeld voor de Nederlandse markt. Via de import is toch een exemplaar deze kant op gekomen en om een tonnetje aan BPM te voorkomen is deze natuurlijk op een grijs kenteken gezet. Het resultaat is echter een grote SUV die vrolijk off-road kan en ook nog eens een hele flinke aanhanger kan trekken, mede dankzij de 3.4 liter biturbo V6 die 350 pk en 650 Nm kan leveren.

Scion xB

In de beginjaren van deze eeuw probeerde Toyota in de Verenigde Staten een jonger publiek te bereiken en dat deden ze met het merk Scion. Tussen 2003 en 2016 werden acht verschillende modellen gebouwd en rolden ruim 1 miljoen auto’s van de band. Op een gegeven moment was het voeren van een eigen merknaam niet meer nodig en werd ervoor gekozen om alles samen te voegen met de Toyota-modellen.

De xB was één van de eerste modellen en was afgeleid van de Toyota bB. Dat zegt je misschien ook niet zoveel, aangezien die alleen leverbaar was in Japan. Kort gezegd een vierkante doos op wielen. Dat sluit ook wel een beetje aan bij de naamgeving bB, wat refereerde naar ‘black box’. De marketingafdeling van Toyota had die naam echter bedacht als een ‘auto met onbekende mogelijkheden’, maar vooruit dan maar.

Van de Scion xB werden uiteindelijk 392.632 exemplaren gebouwd. Twee daarvan staan er nu op Nederlands kenteken en daarmee komt het totaal aantal Scions op gele platen op 9 stuks.

Kia Mohave

Een auto die je ook niet veel zal tegenkomen op de Nederlandse wegen is de Kia Mohave. De naam is een afkorting van ‘Majesty Of Hightech Active VEhicle’. Tsja, zoiets verzin je toch niet? In Noord-Amerika werd de auto trouwens verkocht onder de naam Kia Borrego, omdat Mohave (Mojave) daar verwijst naar de oorspronkelijke bewoners van de Mojave woestijn.

De Mohave is een grote SUV uit 2008 die ontworpen was door Peter Schreyer, voorheen werkend voor Audi. In 2019 volgde de tweede generatie, inclusief een Gravity variant.

Slechts enkele exemplaren zijn in Nederland terechtgekomen. Zo vinden we in het RDW-register één Borrego en vijf Mohave’s, allemaal van de eerste generatie. De auto die recent op kenteken is gezet, heeft onder de kap een 3.0 liter V6 liggen met 250 pk.

Dit was een bijdrage van Edvar van Daalen

