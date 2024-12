Precieze locatie van 800.000 (!) EV’s lagen voor het oprapen

Ook elektrische auto’s op Nederlands en Belgisch kenteken werden geraakt.

Misschien heb je, zelfs als je een VW-rijder bent, nog nooit gehoord van Cariad. Dit is de naam van het dochterbedrijf van Volkswagen dat voor de software zorgt. Dus alle infotainmentsystemen – van die van de Golf 8 tot en met die van de Audi e-trons – is afkomstig van Cariad. Het bedrijf zou de reden zijn voor de vertraging van de ID. Golf. Nu zorgt Cariad weer voor hoofdpijn bij Volkswagen: de software van zo’n 800.000 EV’s is gehackt.

Een anonieme klokkenluider lekte het, eh, lek door aan de Duitse firma’s Chaos Computer Club en Der Spiegel. De gegevens zouden al maanden beschikbaar zijn. Daarvoor moest je naar AWS surfen, de cloudwebsite van Amazon. Hier zou je bakken aan data kunnen vinden over de EV’s van de Volkswagen Groep. Inderdaad, niet alleen VW, maar ook Seat-, Skoda-, Audi- en Porsche-rijders werden geraakt.

Gehackte gegevens

Wie de website wist te vinden, kon verschillende gegevens inzien. Zo was de acculading van de EV’s te zien, maar ook of de motor aan of uit stond. Liep de elektromotor, dan was de locatie van de elektrische auto te zien. Bij Volkswagens en Seats was de locatie tot op 10 centimeter nauwkeurig. Bij EV’s van Audi en Skoda was de locatie tot op 10 kilometer nauwkeurig. Van al die auto’s waren er 460.000 waarvan de exacte locatie beschikbaar was.

Volgens de hacker zijn vooral de ID.3 en ID.4 geraakt. Zo ook in Nederland en België. De gegevens van 61.000 elektrische auto’s met gele platen waren online te zien. Datzelfde gold voor 38.000 Belgische EV’s. Voor je uit paniek je elektrische VW in de fik zet: het datalek is inmiddels opgelost.

Overigens, volgens Cariad zijn de EV’s van Volkswagen helemaal niet gehackt. Nee, er zou sprake zijn van een ”verkeerde configuratie”. Zo kennen we er nog wel een paar.

