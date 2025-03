BMW G60 5-Serie krijgt fors andere Schnoz

Niet alleen de BMW 7-Serie, maar ook de BMW 5-Serie krijgt een flink verbouwde Schnoz met de facelift.

Vorige week spraken we al over de BMW 7-Serie die een fors andere neus gaat krijgen bij de facelift. Daar waar de Siebener gaat, volgt vaak de Fünfer. Zo ook in dit geval. Onlangs werden al ingepakte gelifte G90 M5-jes gezien. En nu is ook de ‘gewone’ BMW (G60) 5-Serie gespot met een nieuwe Schnoz. En het wordt een flinke verbouwing, afgaande op de plaatjes.

De huidige 5-Serie valt bij veel mensen niet echt in de smaak qua looks. De proporties zijn een beetje gek, de grille is gigantisch en de achterkant -zeker bij de sedan- ook niet fabelachtig mooi. Het is in feite een soort herhaling van de geschiedenis van BMW. De E34 en E39 waren episch, waarop de wat minder ogende E60 kwam. Daarna kwamen de epische F10 en G30, waarna we nu opgescheept zitten met de G60.

BMW heeft kennelijk door dat het design niet super gewaardeerd wordt. En het lijkt nu de 5-Serie aan te gaan passen op het nieuwe familiegezicht van de Neue Klasse. De gelekte foto’s suggereren in ieder geval dat de neus daar op gaat lijken; je weet het nooit zeker met spyshots natuurlijk. Ook de achterlichten gaan op de schop. Voor de rest kan je bij een facelift natuurlijk meestal niet veel veranderen aan het koetswerk (soms wel). Maar al met al lijkt het erop dat de ‘5’ een hele andere aanblik krijgt.

Op pica’s staat de BMW overigens op een oplegger, dus misschien is het testen niet helemaal goed gegaan. Maar goed, daar test je natuurlijk ook voor. Wil niet per se zeggen dat het een barrel is.