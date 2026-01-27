RDW neemt Duitse tellerstanden over en maakt tellerfraude met importauto’s iets moeilijker

De Rijksdienst voor het Wegverkeer kwam erachter dat de Duitsers ook tellerstanden registreren.

Goed nieuws voor de importeurs van Duitse auto’s: het wordt vanaf 3 februari eenvoudiger om een correcte tellerstand aan te tonen. De RDW is er namelijk achter dat de Duitsers op dezelfde manier de tellerstanden bijhouden, waardoor de instantie deze vanaf die datum ook meeneemt in het oordeel over de kilometerstand.

De RDW houdt wel een slag of twee om de arm. Zo zullen de tellerstanden niet openbaar zichtbaar zijn in het overzicht dat je kunt opvragen. Ook het oordeel ‘logisch’ zal nooit bij importauto’s te zien zijn, zelfs niet als de kilometerstand bij elke meting hoger is.

‘Geen oordeel vanwege invoer’

In plaats daarvan zal een importauto met een keurig optellende kilometerstand altijd een “Geen oordeel vanwege invoer”-stempel krijgen. De RDW geeft als reden voor deze aanduiding: “Dit gebeurt omdat niet bekend is of het voertuig, naast in Duitsland, ook nog in andere landen geregistreerd is geweest.”

Heeft een Duitse importauto een niet kloppende tellerstand, dan krijgt hij “onlogisch” opgeprikt. Hetzelfde geldt voor de in Nederland geleverde auto’s met hetzelfde euvel.

RDW-voertuigrapport geeft extra inzicht

Mocht je overigens geïnteresseerd zijn in de kilometerstanden die in Duitsland geregistreerd zijn, dan zijn deze wel in te zien. Je moet dit los opvragen in een RDW-voertuigrapport. Nadeel is wel dat je deze niet altijd voor de aankoop kunt inzien. Zelf kun je het rapport alleen aanvragen als de betreffende auto op naam staat en je dus al eigenaar bent. De enige andere waarop de cijfers kunt inzien is als de verkoper het initiatief heeft genomen en een rapport heeft opgevraagd die hij met je deelt.

Met het opnemen van de Duitse kilometerstanden wordt het frauderen met tellerstanden weer een tikkeltje lastiger. Eerder meldde de Rijksdienst ook al dat het Belgische tellerstanden opneemt vanaf januari 2025.