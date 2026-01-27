Heet: de C63 Black Series krijgt een opvolger!

Een lekkere verrassing van Mercedes op de dinsdagmiddag.

Jullie kennen vast de C63 Black Series nog wel. Dit is de dikste C-Klasse die Mercedes ooit gebouwd heeft, met gigantische wielkasten, een grote taartschep en een 517 pk sterke atmosferische V8. We hebben vandaag goed nieuws: deze auto krijgt een spirituele opvolger.

We zeggen bewust ‘spirituele opvolger’, want het wordt geen directe opvolger. De C-Klasse Coupé bestaat immers niet meer. Dat is nu de CLE geworden. Op basis van deze auto komt Mercedes met een extreme variant.

Gek genoeg teaset Mercedes dit model terwijl er nog helemaal geen CLE 63 AMG is. Je zou denken dat ze die eerst uitbrengen. Of zou Mercedes de CLE 63 overslaan en meteen voor een hardcore variant gaan…? Daar begint het wel op te lijken. Het is namelijk al een hele tijd stil rondom de CLE 63.

Er zijn nog veel vraagtekens, maar we weten in ieder geval dat dit geen normale productieauto wordt. Dit wordt het tweede model in de zogenaamde Mythos-reeks, na de AMG Purespeed. Dat betekent: gelimiteerde aantallen en een gepeperd prijskaartje.

Omdat Mercedes het over de Mythos-reeks heeft, vermoeden we dat deze auto ook geen Black Series gaat heten. Wel is het duidelijk een model in de geest van de Black Series, met de spoiler en de brede wielkasten. We zien zelfs een heuse rolkooi in het interieur.

Het is nog niet 100% zeker dat de auto een V8 krijgt, maar dat moet haast wel. Mercedes kan het niet maken om zo’n spoiler op een auto monteren en er dan geen V8 in te leggen. Waarschijnlijk krijgt deze auto de nieuwe flatplane V8 die ook in de vernieuwde S-Klasse wordt geleverd.

Mercedes heeft onze nieuwsgierigheid in ieder geval gewekt. Het belooft een ouderwetse AMG-beuker te worden. En daar houden we van.