Peperduur, maar dat maakt niets uit: BMW Speedtop is uitverkocht

Exclusiviteit in combinatie met een goed feestje doet wonderen. De BMW Speedtop is allang uitverkocht.

Het principe is briljant. Pak een bestaande aandrijflijn en maak vanuit die basis een nieuwe auto. In principe hoef je alleen maar een koets en interieur te ontwerpen, even heel oneerbiedig gezegd. Plak er vervolgens een krankzinnig prijskaartje op en de marges vliegen je om de oren. BMW doet goede zaken met de Speedtop.

Deze Shooting Brake, gebaseerd op de 8 Serie, werd in mei onthuld tijdens Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Een heerlijk feestje waar ondergetekende op locatie genoten heeft van een champagne. Of zes.

Natuurlijk was niet zomaar een 8 Serie de basis, maar het topmodel in vorm van de M8 Competition. De Speedtop heeft daarmee dezelfde geblazen 4.4 liter V8 met 625 pk en 750 Nm aan koppel.

BMW Speedtop uitverkocht

Ik was niet de enige die het naar z’n zin had in Italië. Aanwezig waren verzamelaars met diepe zakken die hoopten een award te winnen tijdens het Concorso d’Eleganza. Auto’s van 250.000 euro tot een grove 20-30 miljoen euro. Het zat er allemaal tussen. Temidden van deze groep onthulde BMW de Speedtop. Drie keer raden wat er gebeurde.

Het is een te deftig event om te roepen “Shut up and take my money”, maar dat is wel eigenlijk wat er gebeurde. Volgens BMWBlog was de Speedtop na de onthulling onmiddellijk uitverkocht. Dat heeft BMW-topman Oliver Zipse bekendgemaakt. Een officieel prijskaartje is er niet, maar de schatting is dat de Duitse autofabrikant er minimaal € 500.000 per stuk voor wilde vangen. Van de BMW Speedtop worden er slechts 70 gemaakt.

70 keer een half miljoen euro. Dat is leuk orders schrijven voor BMW. Het is voor ons autoliefhebbers ook een feestje dat er genoeg animo is voor dit soort projecten. De kans is daarmee groot dat BMW volgend jaar mogelijk weer met iets unieks gaat komen. Rinse and repeat dames en heren.

Eerder dit jaar maakte de Nederlandse BMW CEO Anne Brons bekend dat hij van de 70 exemplaren er tenminste twee voor Nederland verwacht.